Sosyal Medya Bunu Konuşuyor: ChatGPT'ye Sorduğu Soru Yüzünden Hapse Girdi!

Yapay zekâ günümüzde hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Artık yediden yetmişe milyonlarca insan bu teknolojileri aktif olarak kullanıyor. Bu teknolojilerden en dikkat çeken örneklerinden biri ise ChatGPT. OpenAI tarafından sunulan sohbet botu birçok amaçla kullanılabiliyor. Tabii ürpertici seviyede kullananlar da yok değil. Son olarak ABD'de dikkat çeken bir olay yaşandı.

ChatGPT'ye Öldürme Sorusu Soran Öğrenciye Hapis Şoku

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan 13 yaşındaki bir öğrenci, okulun verdiği elektronik cihazla ChatGPT’ye giriş yaparak “Sınıfın ortasında arkadaşımı nasıl öldürürüm?” şeklinde bir soru sordu. İçeriğinde “ölüm” kelimesi ve olası bir saldırı iması bulunan bu mesaj okulun kullandığı yapay zekâ destekli izleme sistemi Gaggle tarafından otomatik olarak tespit edildi.

Emniyet güçleri sistemden gelen uyarının ardından hızla harekete geçerek okula ulaştı ve öğrenciyi sorguya aldı. Polis memurlarına “Sadece şaka yapıyordum” diyen çocuk, yetkilileri ikna edemedi. Sonuç olarak tutuklandı ve kelepçelenmiş hâlde polis aracına götürülürken görüntülendi. Ardından bölge hapishanesine sevk edildi.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olay pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Birçok kişi öğrencinin hapse gönderilmeyi hak etmediğini savundu. Ancak böyle karal verilmesinin önemli bir sebebi de var. Zira ABD’de zaman zaman trajik okul saldırıları yaşanıyor ve bu nedenle hem halk hem de güvenlik güçleri bu tür tehditlere karşı son derece hassas davranıyor.

