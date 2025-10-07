Sonunda: ChatGPT Artık İstediğiniz Tüm Uygulamaları Kullanabilecek!

OpenAI, ChatGPT’ye devrim niteliğinde bir güncelleme getirdi. Artık kullanıcılar, sohbet penceresinden çıkmadan Spotify, Canva, Booking ve benzeri popüler uygulamaları doğrudan açabiliyor. Bu yenilik, yapay zekâyı yalnızca bir sohbet aracı olmaktan çıkarıp, çok yönlü bir dijital asistana dönüştürüyor. İşte detaylar...

ChatGPT Artık Spotify, Canva ve Booking Gibi Uygulamaları Açabiliyor!

Yeni sistem sayesinde ChatGPT, kullanıcıların mesajlarını yalnızca yanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda doğrudan bir uygulamayı başlatabiliyor. Örneğin, kullanıcı “Spotify’da rahatlatıcı bir çalma listesi aç” yazdığında ChatGPT bunu otomatik olarak Spotify üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Aynı şekilde, “Canva’da yeni bir afiş oluştur” veya “Booking’den hafta sonu için otel bul” gibi komutlar artık tek mesajla yerine getirilebiliyor. OpenAI’nin tanıttığı yeni Apps SDK sistemi, üçüncü taraf geliştiricilerin de ChatGPT içinde kendi uygulamalarını entegre etmelerine olanak sağlıyor. Böylece Spotify, Canva, Expedia, Coursera ve Zillow gibi platformlar doğrudan ChatGPT arayüzünde kullanılabiliyor.

You can now chat with apps in ChatGPT. pic.twitter.com/T9Owi3POim — OpenAI (@OpenAI) October 6, 2025

Bu sayede kullanıcı, farklı sekmeler arasında dolaşmadan tüm işlemlerini tek bir yerden gerçekleştirebiliyor. Yeni entegrasyonlarla birlikte ChatGPT, artık kullanıcı alışkanlıklarına göre akıllı önerilerde de bulunabiliyor. Örneğin, tatil planı hakkında konuşurken sistem otomatik olarak Booking.com önerisi sunabiliyor veya tasarım odaklı bir sohbet sırasında Canva uygulamasını devreye sokabiliyor.

Bu özellik, yapay zekânın bağlamı anlamlandırma yeteneğini bir adım daha ileri taşıyor. OpenAI, bu güncellemeyle ChatGPT’yi kişisel asistan anlayışının ötesine taşımayı hedefliyor. Artık kullanıcılar hem yazılı hem de uygulama tabanlı etkileşimleri tek bir arayüzde birleştirerek daha verimli bir deneyim yaşayacak.

