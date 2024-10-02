ChatGPT Beyin Tümörü Teşhisinde Doktorları Geçti: Doğruluk Oranı Şaşırtıcı Derecede Yüksek!

OpenAI'ın ünlü yapay zeka aracı ChatGPT ilginç bir araştırmaya daha konu oldu. Aktatılanlara göre ünlü yapay zeka modeli, beyin tümörlerinin teşhisinde radyologlara göre daha yüksek doğruluk payına sahip. Detaylar haberde.

ChatGPT, Beyin Tümörü Teşhisinde Yüzde 72'lik Doğruluk Oranına Ulaştı

OpenAI firmasnın GPT-4 modeli ile birlikte geliştirdiği ünlü yapay zeka aracı ChatGPT, beyin tümörlerinin teşhisi ile ilgili yeni bir araştırmada önemli bir başarıya imza attı. Verilere göre popüler sohbet robotu, kendisine sunulan beyin tümörü çalışmalarında doktorlara kıyasla daha yüksek bir doğruluk payına ulaştı.

Osaka Metropolitan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 150 ameliyat öncesinde beyin tümörü için alınan MR raporlarını kullanarak ChatGPT ile radyologların tanı doğruluğunu karşılaştırdı. ChatGPT, yapılan çalışma sonucunda yüzde 73'lük doğruluk oranına ulaşarak, sırasıyla yüde 72 ve yüzde 68 oranında başarı yakalayan nöroradyolog ve genel radyologları geride bıraktı.

Ayrıca araştırma sonucunda ünlü yapay zeka aracının tanı koyma performansında, raporu hangi doktorun yazdığına göre değişkenlik yaşandığı gözlemlendi. Buna göre ChatGPT, nöroradyologların raporlarını yorumlarken yüzde 80'lik bir doğruluk oranına ulaşırken, genel radyologların raporlarında yalnızca yüzde 60'lık bir paya ulaşabildi.

Lisansüstü öğrencisi Yasuhito Mitsuyama ve Doçent Daiju Ueda liderliğindeki araştırma ekibi, ChatGPT gibi büyük dil modellerinin diğer tanısal görüntüleme alanlarındaki potansiyeli ile birlikte teşhis doğruluğunu artırmayı ve daha iyi eğitim ortamları için yapay zekadan yararlanmayı hedefliyor.

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