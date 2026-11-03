ChatGPT'nin Eski Mac Uygulaması 30 Ocak'ta Kapanıyor

OpenAI, Mac için sunduğu eski ChatGPT Classic uygulamasını 30 Ocak 2027'de kapatıyor. Sohbet geçmişinin tamamı yeni masaüstü uygulamasına taşınıyor. Şirket ayrıca yeni uygulamadaki Chat ve Work sekmelerini tek ekranda birleştirmeye hazırlanıyor. ChatGPT ile Codex de Aralık 2026'dan itibaren aynı kullanım hakkını paylaşacak.

ChatGPT Classic Ne Zaman Kapanıyor

ChatGPT Classic, OpenAI'ın eski Mac uygulamasına verdiği yeni isim. Uygulama bu adı, Chat, Work ve Codex'i tek pencerede toplayan yeni masaüstü sürümü çıkınca aldı. Classic'i açan kullanıcılar artık ekranın üstünde bir uyarı bandı görüyor. Bant, uygulamanın 30 Ocak 2027'de emekliye ayrılacağını söylüyor.

9to5Mac'in aktardığına göre bant, sohbet geçmişinin eksiksiz taşınacağını da belirtiyor. Banda tıklayan kullanıcı ChatGPT'nin indirme sayfasına gidiyor. Geçmiş hesaba bağlı tutulduğu için yeni uygulamada aynı OpenAI hesabıyla oturum açmanız yeterli. Classic'te bazı yeni özellikler de bulunmuyor. Yeni modellerde düşünme düzeyini seçme seçeneği bunlardan biri.

Chat ve Work Sekmeleri Birleşiyor

Yeni masaüstü uygulamasında ChatGPT ve Codex ayrı bölümlerde duruyor. ChatGPT bölümünde ise Chat ve Work adlı 2 sekme var. Chat günlük sorular ve sohbet için kullanılıyor. Work ise web sitesi kurmak, sunum hazırlamak ya da konu araştırmak gibi çok adımlı işleri üstleniyor.

OpenAI kullanıcılara gönderdiği e-postada bu 2 sekmeyi tek deneyimde toplayacağını duyurdu. Yeni yapıda fikir aşamasından işin yapılmasına kadar her şey aynı ekranda ilerleyecek. Dosyalar ve eklentiler de bu ekrana getirilebilecek. OpenAI birleşik deneyimi önümüzdeki haftalarda küçük bir kullanıcı grubuyla denemeye başlayacak.

OpenAI Başkanı Greg Brockman, Work sekmesini yıl sonuna kadar kaldırmak istediklerini daha önce söylemişti. Kodlama ajanı Codex ise masaüstü uygulamasında ayrı bir bölüm olarak kalacak. OpenAI'ın Chrome için hazırladığı ChatGPT eklentisini Ekim 2026'da haberleştirmiştik.

ChatGPT ve Codex Aynı Kullanım Hakkını Paylaşacak

Plus, Pro ve Business planlarında ChatGPT ile Codex'in ayrı limitleri Aralık 2026'da kalkıyor. İki ürün bundan sonra ortak bir kullanım hakkından harcayacak. Gelişmiş modeller ve karmaşık işler bu haktan daha fazla düşecek. Hızlı yanıt veren Instant modelinin sınırsız kullanımı ise ortak hakka sayılmıyor.

OpenAI, kullanıcıların çoğunun limitin sıfırlanmasını eskisinden daha sık beklemeyeceğini öngörüyor. Kalan hak ve sıfırlanma saati Ayarlar > Kullanım ekranında görünecek. Hakkı biten kullanıcı yenilenmeyi bekleyebilir, planını yükseltebilir ya da kredi alabilir. Ücretsiz ve Go planları için bir değişiklik açıklanmadı.

Editörün Yorumu

Chat ve Work'ü birleştirmek bana göre doğru bir karar. Aynı bölümde 2 ayrı sekme, hangi işin nereye yazılacağı konusunda kafa karıştırıyordu. Classic kullananlara tanınan 3 aylık süre de geçiş için yeterli. Asıl dikkat edilmesi gereken ortak kullanım hakkı. Codex'i yoğun kullanıyorsanız uzun bir kodlama işi sohbet hakkınızı da eritebilir. OpenAI planlara göre hakkın büyüklüğünü açıklamadan bu etkiyi kestirmek zor.