OpenAI, Daha Güçlü Bir ChatGPT Sistemi İçin Birleşik Arap Emirlikleri İle Görüşüyor

Yapay zeka sistemleri arasındaki rekabet her geçen gün kızışırken OpenAI gibi bilindik isimler sermayelerini artırarak bu yarışta rakiplerini geride bırakmayı düşünüyor. Yeni modeller her geçen gün daha karmaşık hale bürünürken şirketler de güncel pozisyonlarını kaybetmemek için yeni adımlar atıyor.

"Zor Kararlarla Karşı Karşıyayız"

OpenAI CEO’su Sam Altman, düzenlenen Reddit AMA kapsamında birçok soruya cevap verdi. Yapay zeka denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden ChatGPT'nin neden diğer rakipleri gibi yeni yapay zeka sistemleri için hamle atmadığına dair açıklamasında tüm yapay zeka modellerinin gün geçtikçe daha karmaşık bir hale büründüğünden bahsetti.

Altman, "Elimizdeki bilgi işlem gücünü birçok harika fikre nasıl tahsis edeceğimiz konusunda birçok sınırlama ve zor kararla karşı karşıyayız," sözlerini kullandı ve yapay zeka için yeterli güce ulaşamadıklarını kabul etti. Ancak buna rağmen söz konusu durumu değiştirmek adına çok önemli planlar yapıldığından da bahsetti.

7 Trilyon Dolara Kadar Kaynak Gerekebilir

ChatGPT gibi sistemlerin gücünün arkasında başka büyük sunucuların yanı sıra Nvidia tarafından üretilen çipler bulunuyor. Bu durumun maliyeti oldukça yüksek olduğundan firmalar yapay zeka sistemleri için kendi çiplerini geliştirmek üzerine projeler üretmeye başladı.

Altman ise dünya genelinde çip üretim kapasitesini artıracak, yeni nesil sistemlerle donatılmış ve eskilerine kıyasla daha etkili bir performans ortaya koyacak bir teknoloji için kolları sıvadı.

Şirket, fon toplamak için birçok yatırımcıyla görüşmeye başladı. Yatırımcılar arasında Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti de bulunuyor. Altman’ın istediği proje için gerekli kaynak ise 5 trilyon ila 7 trilyon dolar arasında değişiyor...

Üretim İçin Beklenen Tarih 2026

Söylentilere göre OpenAI sunucularına Nvidia'nın yanı sıra AMD'nin yapay zeka çipleri de eklenecek. İlk çip tasarımı için TSMC'nin desteğini almayı hedefleyen şirket, şayet her şey yolunda giderse 2026 yılından sonra çipleri üretim bandına oturtmayı hedefliyor.