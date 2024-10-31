ChatGPT'ye %20 Oranında Vergi Geliyor: OpenAI Kullanıcılara E-Posta Gönderdi

İlk olarak 2022 yılında kullanıma sunulan yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT kısa süre içerisinde dünyanın dört bir yanında popüler hâle geldi. Gün içerisinde sık sık kullanılan sohbet botuna dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme, Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor.

ChatGPT'den %20 KDV Alınacak

Yapay zeka tabanlı sohbet botunun geliştiricisi OpenAI, kullanıcılara e-posta gönderdi. Bu e-postada 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren abonelerin faturalarına katma değer vergisi (KDV) ekleneceği bilgisine yer verildi.

OpenAI, e-postada "1 Aralık tarihine kadar geçerli vergi kimlik numarası eklemezseniz, faturanızdan %20 KDV tahsil etmek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti:

"Gelecek faturalarda KDV'nin uygulanmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya daha fazla açıklamaya ihtiyacınız varsa, lütfen müşteri destek ekibimizle iletişime geçmekten çekinmeyin."

Belirtilen tarihten itibaren artık abonelik ücretine KDV dahil edilecek. Aylık 20 dolar ücret karşılığında ChatGPT Plus'a abone olunabiliyor. ChatGPT Plus'ın App Store'daki aylık ücreti ise 499,99 TL şeklinde.

Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen sohbet botunun abonelik planından vergi alınacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.