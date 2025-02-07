ChatGPT "Bu Yapay Zeka Avukatları da İşsiz Bırakır" Dedirten Bir Olaya İmza Attı

Her geçen gün gelişme kaydettiğine şahit olduğumuz yapay zeka teknolojisi, günümüzde pek çok işi bizim yerimize yapmaya başladığı gibi ister istemez de mesleklerimize göz dikiyor. Öyleki yakın gelecekte daha çok otomasyona dayalı ve tekrarlı görev içeren meslek gruplarının yapay zeka nedeniyle küçüleceği söyleniyor. Kimilerine göre bu meslek gruplarının arasında avukatlar ve hakimler de var.

Bu düşünceyi destekleyen nitelikte bir olay geçtiğimiz gün ülkemizde yaşandı. Tokat'ta yaşayan bir servis şoförü, yakın zamanda aldığı trafik bir cezası için yapay zeka yardımıyla dilekçe yazmaya karar verdi. ChatGPT ile hazırlanan dilekçe ile birlikte şoföre yazılan trafik cezası iptal edildi.

ChatGPT Tarafından Yazılan İtiraz Dilekçesi Trafik Cezasının İptal Olmasına Sebep Oldu

Yerel medyanın haberlerine göre, Mehmet Can Duran isimli bir servis şoförü, okul çıkışının ardından bir öğrenciyi servisten indirdirirken trafik cezasına çarptırıldı. Okul servisinin hemen arkasındaki araçta bulunan bir trafik müfettişi, öğrenciyi belirli duraklar dışında indirmesi nedeniyle Duran'a 2.400 TL’lik trafik cezası uyguladı.

Yaşanan olay sonucunda uygulanan trafik cezasını haksız bulan Duran, cezaya itiraz etmenin yollarını araştırdı. Servis şoförü, araştırmalarının sonucunda itiraz dilkeçesi yazmaya karar verse de bunun için gereken avukat ücretlerinin epey maliyetli olduğunu düşündü ve yapay zeka teknolojisine başvurmayı tercih etti.

Ünlü sohbet botu ChatGPT'ye kapsamlı bir itiraz dilkeçesi yazdıran Duran, yazdığı dilekçeyi Tokat Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sundu. Mahkeme, trafik müfettişinin ceza ile ilgili herhangi bir görsel veya kanıt belgesi sunmadığını öne süren dilekçeyi haklı buldu ve Mehmet Can Duran'ın trafik cezasını iptal etti.

Artık ChatGPT gibi yapay zeka destekli sohbet botlarının hukuk sektöründe yüzlerce emsale sahip olan bazı işlemleri kolayca üstlenebildiğini görüyoruz. Yapay zeka teknolojisi, bu yanıyla avukat, hakim ve savcılara önemli ölçüde yardım edebiliyorken, aynı zamanda sektördeki iş gücünün de büyük oranda azalmasına yol açabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...