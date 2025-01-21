ChatGPT CEO'su Doktora Yapmış Yapay Zeka Modellerini ABD'nin Beğenisine Sunacak

OpenAI CEO’su Sam Altman, 30 Ocak’ta ABD’li yetkililere yeni nesil yapay zeka modellerini tanıtacak. Doktora düzeyinde olarak tanımlanan bu süper AI modelleri, şimdiye kadar geliştirilen en güçlü yapay zeka teknolojilerinden biri olacak. Bu sistemlerin küresel lojistik yönetiminden yazılım geliştirmeye kadar karmaşık görevleri başarıyla yerine getirebilecek kapasitede olması bekleniyor. İşte detaylar!

ChatGPT'nin Geliştiricisi, ABD Hükümetine Doktora Yapmış Süper Yapay Zeka Modellerini Tanıtacak

ABD hükümetinin beğenisine sunulması beklenen bu yeni yapay zeka sistemlerinin iş dünyasında köklü değişiklikler yaratması bekleniyor. Şirketlerin süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirebileceği bu modeller, aynı zamanda iş kayıpları konusunda endişelere yol açıyor.

Meta gibi devler, yapay zekayı kullanarak çalışan sayılarını azaltmayı planladıklarını açıkladı. Bu durum, yapay zekanın ekonomik etkileri konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, ABD Kongresi’nde de yakından takip ediliyor.

Yetkililer, bu teknolojinin olası olumsuz etkilerini kontrol altına almak için yeni bir düzenleme yasası üzerinde çalışıyor. Ancak teknolojinin karmaşıklığı, bu düzenlemelerin yeterli olup olmayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Sam Altman, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu teknolojiye yönelik beklentilerin abartılmaması gerektiğini söyledi. Ancak yapay zekanın iş dünyası, sağlık sektörü ve bilimsel araştırmalarda devrim yaratma potansiyeli, heyecanı düşürmeye yetmiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka ne kadar kişinin işini kaybetmesine yol açacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.