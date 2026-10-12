WhatsApp'ta Mesaj Zamanlama Özelliği Geliyor

WhatsApp mesajları ileri bir saatte göndermeyi sağlayan zamanlama özelliğini Android beta kullanıcılarına açmaya başladı. WABetaInfo'nun fark ettiği özellik, Google Play'deki 2.26.40.7 beta sürümüyle geldi. Kullanıcılar bir mesajı yazıp gönderileceği saati seçebiliyor. WhatsApp mesajı, gönderenin telefonu kapalı olsa bile o saatte karşı tarafa ulaştırıyor.

WhatsApp'ta Mesaj Nasıl Zamanlanır?

Özelliğin kullanımı basit. Sohbette mesajı yazdıktan sonra gönder tuşuna basılı tutmak yeterli. Açılan menüde kullanıcı mesajın gideceği tarihi ve saati seçiyor. Fotoğraf ya da videoda da galeriden içeriği seçip gönder tuşuna basılı tutmak gerekiyor. Zamanlama fotoğraf üzerine çizim yapılan düzenleme ekranında da çalışıyor.

Sohbetin bilgi ekranı zamanlanan mesajları listeliyor. Kullanıcılar mesaj gönderilmeden önce buradan mesajı görebiliyor ya da silebiliyor. Silinen zamanlanmış mesaj için karşı tarafa bildirim gitmiyor; alıcı, mesajın zamanlanarak gönderildiğini de görmüyor.

Mesaj Zamanlamanın Sınırları Neler?

Kullanıcılar mesajı en erken 10 dakika, en geç 2 hafta sonrasına kurabiliyor. Zamanlanan her mesajda yalnızca bir fotoğraf ya da video bulunabiliyor. Mesajlar uçtan uca şifreli kalıyor.

Özellik gruplarda da çalışıyor, ancak mesajı yalnızca zamanlandığı anda grupta olan üyeler alıyor. Mesaj kurulduktan sonra gruba katılanlar bu mesajı görmüyor. Özelliği henüz almamış kullanıcılar da zamanlanmış mesajları sorunsuz alabiliyor.

Özellik Herkese Ne Zaman Gelecek?

WhatsApp özelliği beta kullanıcılarına kademeli olarak açıyor ve önümüzdeki haftalarda daha fazla kişiye ulaştırmayı planlıyor. Mesaj zamanlama ilk kez 2.26.8.11 beta sürümünde duyurulmuştu. iOS sürümü ve herkese açık sürüm için bir tarih yok.

Editörün Yorumu

Gece yarısı doğum günü mesajı atmak ya da sabah hatırlatma göndermek için şimdiye kadar telefonun başında beklemek ya da üçüncü taraf uygulamalara güvenmek gerekiyordu. Bence bu, WhatsApp'ın son yıllarda eklediği en kullanışlı özelliklerden biri. Ancak özellik henüz beta aşamasında ve iOS tarafında bir işaret yok. Android'de beta programına katılıp denemek isterseniz Google Play'deki WhatsApp sayfasından beta testçisi olabilirsiniz; program doluysa kararlı sürümü beklemeniz gerekecek.