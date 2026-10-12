Kripto Cüzdan Alacaklar Dikkat: Ledger'ın Cihazından Casus Çip Çıktı

Kripto cüzdan üreticisi Ledger, Güneydoğu Asya'daki bayisi CryptoBilis'ten satılan cihazlardan birinin içinde yetkisiz bir donanım implantı bulunduğunu doğruladı. Kullanıcılar 9 Ekim 2026'dan itibaren cüzdanlarının boşaltıldığını bildirmeye başlamıştı. Zincir üstü analistlerin hesabıyla yüzlerce cüzdandan 86 milyon doları aşan kripto para çekildi.

Ledger Cüzdanlarına Ne Oldu?

İlk alarmı, zincir üstü işlemleri takip eden ve Specter takma adını kullanan bir analist verdi. Specter şikâyetlerde paylaşılan adresleri izleyerek Ethereum, Tron ve Bitcoin ağlarındaki yüzlerce cüzdandan toplanan paranın on adreste biriktiğini tespit etti. Arkham'ın verilerine bakılırsa bu adreslerde yaklaşık 42 milyon dolarlık ETH, 17,6 milyon dolarlık BTC ve 16,5 milyon dolarlık USDT var.

Rakamlar analistten analiste değişiyor. tanuki42 kaybı 72 milyon doların üstünde hesaplarken MistTrack 90 milyona yakın bir rakam verdi. Ledger ise kayıp miktarını ve tüm kayıpların bayiyle bağlantılı olup olmadığını doğrulamadı.

Casus Çip Nasıl Çalışıyor?

Cihazları inceleyen Mark Karpelès, kasanın içinde LTE bağlantılı bir mikrodenetleyici, anten ve eSIM buldu. Bu çip, cüzdan ilk kurulurken ekranda görünen kurtarma kelimelerini (seed) okuyup mobil ağ üzerinden dışarı gönderebiliyor. Cihazın asıl güvenlik çipi yerinde durduğu için cüzdan, Ledger'ın orijinallik kontrolünden de geçiyor. Ledger bu teknik ayrıntıları henüz doğrulamadı.

CryptoBilis Ledger cihazlarını Endonezya, Malezya ve Filipinler'de satıyordu. Ledger bayiden satışları ve gönderimleri durdurmasını istedi. Bazı kripto haber siteleri Avrupa'dan da benzer cihaz bildirimleri geldiğini yazıyor, ancak bu bildirimler doğrulanmış değil.

Ledger Kullanıcıları Ne Yapmalı?

Ledger'ın önerisi açık: son 90 günde CryptoBilis'ten alınan ve henüz kurulmamış cihazlar hiç kurulmamalı. Cihazı kurmuş olanlar ise varlıklarını yeni bir kurtarma ifadesiyle kurulan yeni bir Ledger'a taşımalı. Şirket etkilenen kullanıcılarla iletişime geçiyor ve bilgisi olanları ödül programı üzerinden kendisine ulaşmaya çağırıyor.

Editörün Yorumu

Donanım cüzdanının bütün vaadi, kurtarma kelimelerinin cihazdan hiç çıkmaması. Bence bu olay, saldırgan cihazı değil tedarik zincirini hedef aldığında o vaadin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor; cihazın orijinallik testini geçmesi de kullanıcının fark etmesini neredeyse imkânsız kılıyor. Yine de Ledger'ın kendi sistemine sızıldığına dair bir bulgu yok, sorun bayi zincirinde görünüyor. Donanım cüzdanı alacaksanız yalnızca üreticinin kendi sitesinden alın; indirimli ya da üçüncü taraf satıcıdan gelen cihaza kripto varlıklarınızı emanet etmeyin.