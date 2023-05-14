ChatGPT Eklentileri Hizmete Sunuldu: Nasıl Kullanılır?

ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, en başarılı ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Yakın zamanda Alpha olarak sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan ChatGPT eklentileri, artık tüm ChatGPT Plus aboneleri tarafından kullanılabilecek.

Buna göre 70'ten fazla desteklenen üçüncü parti eklenti, ChatGPT Plus ile erişilebilir olacak.

ChatGPT Eklentileri Nasıl Kullanılacak?

OpenAI, Twitter'dan yaptığı açıklamada ChatGPT Plus için eklentilerin artık erişilebilir olduğunu belirtti. Ancak bu yalnızca ücretli ödeme yapan Plus abonelerini kapsıyor. Beta özellikleri içerisinde duyurulan eklenti desteği, ChatGPT deneyimini baştan sona değiştirebilir.

70'ten fazla üçüncü parti eklentiyi kurma işlemi, ChatGPT sitesinin arayüzünde kolaylıkla gerçekleştirilebilecek. Kullanıcılar istediği kadar ChatGPT eklentisi kurma hakkına sahip olsa da aynı anda en fazla üç tane eklenti kullanılabilecek.

ChatGPT eklentileri arasında grafik çizdirme, görsel oluşturma, veri analizi ve pazarlama da dahil olmak üzere birçok hazır şema ve alet bulunuyor. Yeni eklentilerle birlikte ChatGPT Plus'ın GPT-4'ün gücünü de alarak çok daha etkili hale geleceği düşünülüyor.