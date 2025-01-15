ChatGPT Artık Kullanıcıların Kişisel Asistanı Oluyor

ChatGPT, yaklaşık 300 milyon haftalık aktif kullanıcıyla 2024'ün sonunda popülerliğini zirveye taşıdı.

2022'nin sonlarında yalnızca soru-cevap sistemiyle çalışan bir platform olan ChatGPT, bugün çok daha fazlasını sunuyor. Web arama, kod çalıştırma, hatta önceki konuşmaları hatırlama gibi özelliklerle dolu bir platform haline geldi. Şimdi de kişisel hayatımızda daha fazla yer edinmesini sağlayacak yeni bir özellikle geliyor.

ChatGPT Görev Zamanlayıcı ve Hatırlatıcı Özelliği

OpenAI, ChatGPT'nin ödeme yapan kullanıcıları için yeni bir beta özelliği duyurdu: Tasks. Bu özellik, kullanıcılara hatırlatmalar veya sık yapılan talepler için planlama yapmaya yardımcı oluyor.

Örnek vermek gerekirse, her Perşembe günü çöpü atmak için hatırlatma yapmasını isteyebiliyorsunuz. Günü ve zamanı belirttiğinizde ChatGPT bir push bildirimi göndererek size hatırlatmada bulunacak.

Bu özellik, şu an için yalnızca ücretli abonelik planlarına dahil olan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Ancak OpenAI, genellikle beta özelliklerini ücretli kullanıcılarla test ettikten sonra tüm kullanıcılarına sunuyor.

Dolayısıyla, Tasks özelliğinin beta dönemi bittikten sonra ücretsiz plan kullanıcılarına da açılması muhtemel.

ChatGPT Tasks Özelliği Nasıl Kullanılır?

Özelliği denemek isteyen kullanıcıların öncelikli olarak "4o with scheduled tasks" seçeneğini aktif etmesi gerekiyor. Ardından karşınıza çıkan modele talimatlarınızı yazmanız ve belli bir zaman dilimi belirlemeniz gerekiyor.

Planlanan görevleri daha sonra değiştirmek isterseniz tıpkı Canvas özelliğinde olduğu gibi talimatlarınızın yer aldığı, düzenlenebilir bir arayüzü kullanarak güncelleme yapabilirsiniz.

ChatGPT, konuşmalardan elde ettiği bilgileri kullanarak otomatik görev önerileri yapabiliyor. Tabii bu özelliğin fazla kişisel ve güvenli olmadığını düşünen kullanıcılar dilerse görevlerin yalnızca talimatla çalışmasını da sağlayabilir.