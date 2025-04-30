Samimiyet Ayarı Kaçtı: OpenAI, ChatGPT'yi Geri Sarıyor

OpenAI, ChatGPT için devreye soktuğu yeni güncelleme ile sohbet botunun kullanıcılara daha samimi yanıtlar vermesini sağladı. Ancak yapılan geri dönüşler doğrultusunda bunun pek de hoş olmadığı görüldü. Akabinde şirket, tepkiler üzerine geri adım attı.

GPT-4o Artık Daha Samimi Değil

OpenAI, geçtiğimiz hafta GPT-4o modeli için yeni bir güncelleme sunmuştu. Ancak bu güncellemeyi kısa süre önce geri aldı. Bunun sebebi ise kullanıcıların şikayetleri. Modelin yeni sürümünün fazla onaylayıcı ve gereksiz övgü dolu yanıtlar vermesi, sosyal medyada hızla gündem oldu. Kullanıcılar, sohbetlerin samimi değil, aksine rahatsız edici olduğunu ve yanıtların gerçekten samimi hissettirmediğini ifade etti.

Şirketin CEO’su Sam Altman ise yaşanan bu durumla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada modelin kişilik yapısında dengenin kaçırıldığını kabul etti. Altman, “Son birkaç GPT-4o güncellemesi, modeli fazla yalaka ve can sıkıcı hale getirdi. Her ne kadar bazı yönleri iyi olsa da, gerekli düzeltmeleri hızlıca yapıyoruz” dedi.

Bu hafta içinde birkaç değişiklik daha yapacak OpenAI, daha duygusal zekaya sahip yanıtlar sunmayı amaçlamıştı ama bu hedef, GPT-4o için istenmeyen bir sonuç doğurdu. Aslında şirket bu hedefi ilk aşamada GPT-4.5 ile denemeye başladı. GPT-4 ile birlikte daha dengesiz bir hal aldı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? ChatGPT'nin aşırı samimi yanıtlar vermesinden siz de rahatsız oldunuz mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.