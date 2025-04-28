Yeni Deepseek R2 Netleşiyor: ChatGPT'den %97 Daha Ucuz, Çok Daha Güçlü!

Bu yılın başlarında kullanıma sunduğu R1 modeli ile sektörde büyük ses getirmeyi başaran DeepSeek, bir süredir R2 isimli yeni bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Son gelen bilgiler, yeni modelin rakiplerine kıyasla çok daha yetenekli olduğunu gösteriyor.

Aktarılanlara göre yeni DeepSeek R2, tıpkı selefi R1 gibi sektör standartlarının oldukça altında bir maliyetle geliştirilmesine rağmen dikkat çeken özelliklere sahip olacak. Öyle ki modelin ChatGPT'den yüzde 97 oranında daha az bütçe ile geliştirildiği söyleniyor.

DeepSeek R2, Huawei İmzalı İşlemcisi Sayesinde ChatGPT'den İki Kat Ucuz Olacak

İddialara göre yeni DeepSeek R2 modeli, 1,2 trilyon parametreyle önceki modele kıyasla çok daha geniş bir işlem gücüne sahip olacak. Yapay zeka odaklı iş yüklerine özel geliştirilen MoE adlı hibrit bir mimariyle geliştirilen modelin, Huawei’nin Ascend 910B isimli fiyat/performans odaklı yapay zeka çipleriyle eğitildiği belirtiliyor.

Yeni DeepSeek R2, sahip olduğu özellikler sayesinde OpenAI’ın GPT-4 modellerine kıyasla 1 milyon token başına yalnızca 0,07 dolar maliyetle çalışabilecek. Bu da yeni modelin ChatGPT’den %97 daha ucuz olduğu anlamına geliyor. Özellikle bu yanıyla işletmeler için büyük bir maliyet avantajı sunması beklenen R2'nin düşük enerji tüketimi ve yüksek verimlilik de sağlayacağını belirtelim.

Yeni model her ne kadar bütçe dostu olsa da performansından ödün vermeyecek. DeepSeek'in yeni R2'nin görsel yeteneklerini önemli ölçüde geliştirdiği bildiriliyor.

Aktarılan bilgilere göre model, güncel olarak COCO görsel testlerinde yüzde 92,4 başarı oranına ulaşmış durumda. Bu da insan seviyesine yakın bir görsel algıya sahip olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca, getirilen yenilikler sayesinde yanlış bilgi üretme yoğunluğunun da ciddi şekilde azalması bekleniyor.

Peki siz yeni DeepSeek R2 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...