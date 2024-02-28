ChatGPT Hacklendi mi? OpenAI ve New York Times Davasında Yeni Gelişmeler!

Yapay zeka alanında büyük ses getiren ilk adımı atan OpenAI'ın ChatGPT'si, son dönemde kullanıcılarına garip cevaplar vermesiyle dikkat çekiyor. Çoğu zaman tartışmaların odağı olan aracın çatı şirketi OpenAI ile New York Times arasındaki davadan yeni bilgiler gelmeye başladı.

Davadaki yeni gelişmelerin en dikkat çeken noktası ise ChatGPT'ye sorulan bazı soruların "sistemin hacklenmesine" yol açtığı ileri sürüldü. NYT (New York Times) ile telif hakkı anlaşmazlığı yaşayan şirket, davada yanıltıcı kanıtlar üretmekle suçlandı.

ChatGPT Gerçekten Hacklendi mi?

OpenAI'ya suçlamalar yöneltilirken, OpenAI da New York Times'ın ChatGPT'yi manipüle ettiğini ve böylece yanıltıcı bilgiler topladığını iddia etti. Yaşanan bu telif hakkı davasında mahkeme başvurusunu OpenAI yapmıştı.

NYT'nin sunduğu yapay zeka sohbetlerinin gerçek olmadığını söyleyen şirket, Times'ın ChatGPT başta olmak üzere birçok sohbet botuyla etkileşime girerken "OpenAI'ın kullanım koşullarını açıkça ihlal eden aldatıcı komutlar" kullandığını söyledi.

Bu açıklamaların yanı sıra OpenAI yaşanan bu olayı sistem hacklenmesi olarak aktardı fakat New York Times'ın bu hackleme girişimini nasıl ihlal ettiğine yönelik bir açıklama yapılmadı. Her iki şirketin temsilcileri iddialar hakkında herhangi bir yorum yapmadı.