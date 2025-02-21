ChatGPT'yi Kullanmayan Kalmadı! Haftalık Kullanan Sayısı Dudak Uçuklatıyor

ChatGPT, resmi X hesabından kutlu bir başarıya dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre Aralık 2024'teki 300 milyon haftalık kullanıcı sayısı %33'lük bir artışla 400 milyonun üzerine çıktı. Mesajda "4e8" ifadesi yer alıyor ki bilimsel notasyonda 400 milyona denk geliyor.

4e8 🫂 — ChatGPT (@ChatGPTapp) February 21, 2025

Lightcap, bu büyümenin büyük ölçüde ürünün doğal evriminden kaynaklandığını söylüyor. Kullanıcı sayısındaki artış, ağızdan ağıza yayılan önerilerle ve ChatGPT'nin faydasını gören kişilerin çevreleriyle paylaşmasıyla ivme kazandı.

Tabii bu paylaşımın altında yer alan bazı muzip yorumlar da vardı. Örneğin bazı kullanıcılar, "Grok bin basar," şeklinde yorumlar yaparken, bazıları da bu mesajı Grok'un çözmesini istemiş ve soluğu paylaşımın altında almış.

İnsanlar bunu başkalarından duyuyor. Kullanışlı olduğunu görüyorlar. Arkadaşlarının kullandığını fark ediyorlar. Genel olarak insanlar bu araçlara gerçekten ilgi duyuyor ve onların ne kadar değerli olduğunu anlıyor.

Rakiplere Rağmen ChatGPT Yoluna Devam Etti

ChatGPT hızla büyümeye devam etse de, DeepSeek ve xAI'ın Grok gibi yeni rakipleri piyasada boy gösteriyor ve gün geçtikçe yeni özelliklerle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Üstelik ücretsiz olmaları da ChatGPT'yi bir tık bu yarışta geriye düşüyor. Tüm bunlara rağmen şirketin yapay zeka modeli tam gaz yoluna devam ediyor.

Lightcap bu durumun OpenAI'ın açık kaynak stratejisini, ürün yol haritasını veya büyük yatırımlarını etkilemediğini söylüyor. Şirket, daha önce SoftBank, Oracle ve MGX ile birlikte 500 milyar dolarlık "Stargate" projesini duyurmuştu. Bu proje, veri merkezleri ve yapay zeka altyapısı yatırımlarını hızlandıracak.

Ayrıca ChatGPT'nin geliştirici kitlesi de son 6 ayda iki katına çıktı. OpenAI'nin akıl yürütme modelleri olan o1 ve o3'ün kullanımı da beş kat arttı. ChatGPT'yi kurumsal olarak kullanan büyük şirketler arasında Uber, Morgan Stanley, Moderna ve T-Mobile gibi devler bulunuyor.

Sadece Geliştiriciler Değil Şirketler de ChatGPT Kullanıyor

ChatGPT'nin bireysel kullanıcı sayısı artarken, kurumsal kullanım da hızla yükseliyor. OpenAI'ın kurumsal müşteri sayısı, Eylül 2024'ten bu yana iki katına çıkarak 2 milyona ulaştı. Lightcap, birçok çalışanın önce kişisel olarak ChatGPT kullandığını, ardından bunu şirketlerine önererek kurumsal kullanımın yaygınlaşmasını sağladığını belirtti.

Ürünü zaten kullanan insanlar, onun sağladığı değeri görüyor ve bu da daha fazla kişinin denemesine yol açıyor. Organik olarak büyüyen ve oldukça sağlıklı bir kullanıcı tabanımız var.

Siz de ChatGPT kullanan 400 milyonu aşkın kişinin arasında mısınız yoksa tercihinizi başka modellerden yana mı kullanıyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.