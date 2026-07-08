OpenAI'dan ChatGPT'yi Psikolog Gibi Kullananlara Müjde

Eğer son zamanlarda kendinizi yalnız hissediyor ve konuşacak birini arıyorsanız, OpenAI'ın sorununuza bir çözümü olabilir. Şirket, ilk olarak Eylül 2023'te tanıttığı ve çıktığı dönem herkesi etkilemesine rağmen şimdiden eskimiş hissettiren sesli sohbet modunu yeniledi. GPT-Live-1 ve daha küçük bir versiyon olan GPT-Live-1 mini adı verilen yeni modeller, kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başlandı.

GPT-Live-1 ve GPT-Live-1 mini Özellikleri Neler?

ChatGPT'nin yeni sesli sohbet modu ile gelen en büyük yenilik sıra tabanlı sistemin kendini daha doğal bir yapıya bırakması oldu. Bu durum pek çok soruna neden oluyordu. Eski sesli mod, siz konuşmayı bitirene kadar cevap üretmeye başlamıyordu. Düşünmek için birkaç saniye durduğunuzda ise bu sessizliği cümlenizin bittiği sanıp araya giriyordu.

Sonuç olarak sohbet doğal bir konuşmadan çok telsizle konuşuyormuş gibi hissettiriyordu. Yeni modelle birlikte bu sorun ortadan kalkıyor. GPT-Live-1 artık sizi dinlerken aynı anda konuşabiliyor, siz konuşurken "eee" ya da "anladım" gibi kısa tepkiler vererek dinlediğini belli ediyor ve siz sessiz kaldığınızda hemen araya girmek yerine bekliyor.

Bu küçük detaylar bir araya geldiğinde sohbeti gerçek bir insanla konuşuyormuş hissine oldukça yaklaştırıyor. Eski sesli modun bir diğer zayıf noktası ise metin tabanlı ChatGPT kadar zeki olmamasıydı. GPT-Live-1 bu açığı da kapatıyor.

Karmaşık bir soru sorduğunuzda ya da güncel bir bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda model arka planda GPT-5.5'e yöneliyor ve "hemen bakayım" gibi doğal bir cümleyle bunu size hissettirmeden sohbetin akışını koruyor.

Hava durumu, spor skorları ve borsa gibi konularda ise cevabın yanına görsel kartlar ekliyor, yani artık yalnızca duymuyor bir de görüyorsunuz. Bunlara ek olarak gerçek zamanlı çeviri özelliği de modelle birlikte geliyor.

GPT-Live-1, Türkiye'de Ne Zaman Kullanılabilir Olacak?

Yeni sesli mod herkese aynı anda gelmiyor. Ücretsiz kullanıcılar varsayılan olarak daha küçük GPT-Live-1 mini ile tanışırken ücretli abonelikteki kullanıcılara tam sürüm olan GPT-Live-1 sunuluyor. Güncelleme Android, iOS ve web üzerinden yayılmaya başladı ve önümüzdeki günler içinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Editörün Yorumu

ChatGPT'nin sesli modunu ilk denediğimde beni asıl rahatsız eden şey zekası değil, ritmiydi. Düşünmek için bir saniye durakladığımda araya girmesi ya da cümlemi bitirmeden cevap veremiyor olması sohbeti bir asistanla değil bir telsizle konuşuyormuşum gibi hissettiriyordu. GPT-Live-1'in çözmeye çalıştığı asıl sorun da tam olarak bu.

Bence OpenAI burada doğru yere odaklanmış. Çünkü sesli asistanları gerçek anlamda kullanışlı yapan şey ne kadar zeki oldukları değil, ne kadar doğal hissettirdikleri. GPT-5.5'e sessizce yönlenip cevabı sohbeti bölmeden getirmesi de akıllıca bir çözüm, çünkü kullanıcı olarak beklediğinizi bile fark etmiyorsunuz.

Şimdilik bu deneyimi herkes aynı anda yaşayamayacak, ücretsiz kullanıcılar mini sürümle idare edecek. Yine de yönün doğru olduğunu düşünüyorum. Sesli asistanlarla konuşmanın klavyeyle yazmak kadar doğal hissettiği bir noktaya yaklaşıyoruz.