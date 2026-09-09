ChatGPT Images 2.5 Sunuldu! Birçok Yeni Özellik Geldi

OpenAI, yeni görsel odaklı modelini duyurdu. ChatGPT Images 2.5 olarak adlandırılan bu sürüm, görsel üretimi konusunda birtakım yeniliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Basit çizimleri etkileyici sanat eserlerine dönüştürme gibi yeni araçlar da bulunuyor. Ayrıca hiçbir fikri olmayanlar için hazır şablonlar da sunuluyor.

ChatGPT Images 2.5'in Özellikleri Neler?

Daha gerçekçi görseller

Daha hassas görsel düzenleme

Birkaç düzenlemede bozulmama

Daha hızlı üretim

Daha Gerçekçi Görseller

ChatGPT Images 2.5, özellikle doğal ışıklandırma ve dokulara odaklanılarak gelitşirildi. İnsanl yüzleri ile referans fotoğrafları öncekine kıyasla çok daha ayırt edebiliyor. Örneğin bir karakter verip onun yüz özelliklerini korumasını istediğinizde bunu daha başarılı bir şekilde yerine getiriyor.

Farklı sanat stillerini daha iyi uygulamaya başlayan model, kendi fotoğrafınızı verdiğinizde sizi istediğiniz herhangi bir ortamda dilediğiniz kıyafet ve sanat stiliyle gösterebiliyor. Önceki modelle yapılan karşılaştırmalar, bu yöntem uygulandığında sizi bir önceki modele göre aynı tutmakta daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor.

Daha Hassas Görsel Düzenleme

Bu muhtemelen yapılan en önemli yenilik. Önceki modelde sadece bir yeri düzeltmesini istediğinizde görselin tamamını değiştirebiliyordu. Önceki görselde bir yeri çok beğenmenize rağmen yeni düzenlenmiş görselin önceki görselle alakası olmuyordu. Bu yeni model ise sadece belirtilen bölgeye işlem uygulamakta daha etkili. Örneğin sadece siyah renkli tişörtü beyaz yapmasını, kalan diğer şeyleri aynı bırakmasını isteyebiliyorsunuz.

Birkaç Düzenlemede Bozulmama

Önceki versiyonda aynı görsel üzerinde birden fazla düzenleme işlemi talep ettiğinizde görsel giderek bozuluyordu. Yani ilk hâline göre daha kalitesiz hâl almaya başlıyordu. ChatGPT Images .5 ile bu sorun büyük ölçüde düzeltilmiş durumda. Arka planı değiştirebiliyor, başka kıyafet giydirebilir, gündüzü geceye çevirebiliyorsunuz ve çok sayıda düzenleme talebine rağmen her şey aynı kalıyor.

Daha Hızlı Üretim

Images 2.0, gerçekten de iyi görseller üretiyordu ama bunlar büyük bir zaman alıyordu. Images 2.5 ise önceki modele göre görsel üretiminde çok fazla gecikmeye sebep olmuyor. Epey hızlı şekilde üretim gerçekleştiriyor. Yani aklınıza bir fikir gelir ya da düzenleme yaparsanız bunları daha hızlı yapacaktır.

ChatGPT'deki Görsel Odaklı Yenilikler Neler?

Sketch

Şablonlar

Görselin üzerine yorum ekleme

Sketch Nasıl Çalışıyor?

Sketch, aklına hiçbir kelime gelmeyenlere büyük faydası dokunacak araç. Çizimi görsele dönüştürme aracı olarak tanımlanabilir. Bir şeyler çiziyorsunuz, yapay zeka ne çizdiğinizi anlıyor ve bunu daha iyi bir görsele dönüştürüyor. Örneğin bir oda çizip bunu doksanlar tarzı hâle getirmesini sağlayabiliyorsunuz.

Şablonlar Ne İşe Yarıyor?

Sürekli olarak yeni fikirler bulamıyorsanız ChatGPT'ye eklenen yeni hazır şablonlardan faydalanabilirsiniz. Mevcut şablonlar arasında seksenler, çıkartmalar, su altı, anime, karikatür, pin koleksiyonu, el yazısı stili, iç tasarım, ışığı düzeltme, stüdyo portresi, ikon tasarımları, kesit, chibi çıkratmalar, fotoğraf iyileştirme, araştırma görseli, gece flaşı, karalama ve çizgi roman gibi seçenekler mevcut.

Görselin Üzerine Yorum Ekleme Ne İşe Yarıyor?

Bu araç, bir görselin üzerine doğrudan yorum eklemenizi mümkün kılıyor. Bunun size artısı ise görselde sadece istediğiniz alana not düşüp burada değişiklik yapmanızı sağlaması. Örneğin bir koltuğun rengini mi değiştirmek istiyorsunuz? O kısma bir not bırakabilir ve koltuğun farklı renkte görünmesini isteyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

ChatGPT Images 2.5 ile ilgili en büyük gelişmenin kalite değil, kontrol tarafında olduğunu düşünüyorum. Önceki model de kaliteli sonuçlar ortaya koyuyordu ama kontrol etme konusunda pek de iyi değildi. Birkaç görsel düzenledikten sonra bozulmalar meydana gelebiliyordu. Kendi gözlemlerime de dayanarak bu yeni modelin görsel düzenleme konusundaki sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırdığını söyleyebilirim.