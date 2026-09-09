OPPO 8.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıttı! 8 GB RAM'e Sahip

OPPO, A7 Pro'yu tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelen cihaz, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

OPPO A7 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.080 x 2.372 piksel

1.080 x 2.372 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.400 nit

1.400 nit İşlemci: Dimensity 6360 Max

Dimensity 6360 Max RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69K sertifikaları

OPPO A7 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.080 x 2.372 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.400 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile sorunsuz görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

OLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada serinin bir önceki modeli OPPO A6 Pro'da 6,57 inç ekran boyutu, 1.080 x 2.372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.400 nit parlaklık tercih edilmişti.

OPPO A7 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 6360 Max işlemcisinden alıyor. Bu işlemci popüler yarış oyunu Asphalt 9, MOBA türünün başarılı örneği League of Legends: Wild Rift, battle royale türündeki PUBG Mobile ve popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu da pil ömrünü olumlu etkiliyor. Bu arada A6 Pro'da Dimensity 6300 işlemcisi mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

OPPO A7 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.1 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse A6 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera, yardımcı lens ve 16 megpaiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

OPPO A7 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

A7 Pro 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada serinin önceki modeli OPPO A7 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OPPO A7 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO A7 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla A7 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OPPO A7 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2 bin 199 yuan (15 bin 886 TL)

2 bin 199 yuan (15 bin 886 TL) 8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2 bin 499 yuan (18 bin TL)

OPPO A7 Pro'nun 2 bin 199 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 15 bin 886 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 30 bin TL civarında olabilir. OPPO A7 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bu arada 120Hz yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.