OpenAI, GPT-6 Astra'yı tanıttı. Yeni yapay zeka modelini an itibarıyla sunmaya başladığını belirten şirket, daha önce birçok güvenlik önlemi atlatıp başka şirketlerin sistemlerine sızması ile biliniyor. Gerçekleştirilen testlerde oldukça yüksek puanlar elde etmeyi başarıyor. OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre önceki modellere kıyasla yetenek açısından önemli bir eşiği daha aşıyor.

GPT-6 Astra'nın Özellikleri Neler?

GPT-6 Astra, OpenAI'ın şu ana kadar sunduğu tüm modellerden çok daha yetenekli. Bilgisayar kullanımında epey yetenekli. Programları ve çeşitli araçları sorunsuz şekilde kullanabiliyor. Yazılım geliştirmenin yanı sıra kapsamlı mimari çizimlere, oyun geliştirme ve hatta çevrim içi olarak bir restoran aramak da dahil olmak üzere çeşitli işleri yerine getirecek şekilde tasarlandı.

Astra modeli, Blender'da bir ev modeli oluşturup bunu Unreal Engine 5 ile içinde gezilebilir hâle getirebiliyor. Tasarımcılar da böylelikle müşterilerine bir ev inşa edilmeden önce o yerin nasıl görüneceği hakkında detaylı bir bilgi sunabilir. Ayrıca sunum oluşturmada da oldukça gelişmiş durumda. Örneğin OpenAI, bir testte gerçekte var olmayan GPT-Gaia hakkıında bir slayt sunumu oluşturmasını sağlamış. Gelişigüzel şekilde oluşturmak yerine bir düzen içinde olduğu görülen sunum ortaya çıkarmış.

Yeni model, kullanıcının niyetini öncekilerden katbekat daha iyi anlıyor. Görev sınırlarına daha iyi uyabiliyor, tekrarlayan işleri üstlenebiliyor. Diğer yandan siber güvenlik konusunda da oldukça başarılı. OpenAI'a göre sıfır gün açıklarını bulma yeteneği sayesinde özellikle işletmelere ciddi bir katkısının dokunması bekleniyor.

Tabii, bunların kötü amaçlı kişiler tarafından kullanılması da çok büyük tehlikelere sebep olabilir. Bu model, bilinen bir açığı saldırı yöntemi olarak kullanmakta kesinlikle daha başarılı. ExploitBench (yapay zeka modellerinin güvenlik açıklarını belirleme ve açıkları kullanarak sisteme sızma yeteneğini ölçer) kıyaslama testinde Astra yüzde 100 başarı elde ederken bir önceki model GPT-5.6 Sol ise yüzde 78,5 orana sahip oldu. O yüzden OpenAI da daha fazla güvenlik önlemine ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

GPT-6 Astra Ne Zaman Herkesin Kullanımına Sunulacak?

GPT-6 Astra, şu anda sınırlı sayıda kurumun erişimine açılıyor. Daha sonra ChatGPT Plus, ChatGPT Pro, Business ve Enterprise, API ve AWS (Amazon Web Services) kullanıcılarının erişimine açılacak. Kullanımlar, mevcut abonelik limitlerine dahil olacak. Dileyen kişiler, ek kullanım için satın alma işlemi gerçekleştirebilecek.

Geliştiriciler, Astra'ya OpenAI'ın API hizmeti üzerinden "gpt-6-astra" adıyla erişebilecek. API ücreti 1 milyon girdi token (modele gönderilen bilgiler) için 10 dolar (484 TL), 1 milyon çıktı token (modelin ürettiği sonuç) için 50 dolar (2 bin 422 TL) fiyat belirlendi. Ayrıca daha hızlı çalışan bir mod da olacak. Bu seçenek, standart işlem hızının yaklaşık 2 katına çıkacak ama maliyeti de iki kat daha yüksek olacak.

GPT-6 Astra Güvenli mi?

GPT-6 Astra, yetenek açısından şimdiye kadar OpenAI'ın en önde gelen modeli. İnsan müdahalesi olmadan güvenlik açıklarını bulup bunları kendi faydasına kullanabiliyor. Şirket, daha önce bu modeli test ederken onu sanal ortamda çalıştırıyordu. Model, bu süre zarfında bir güvenlik açığı keşfetti ve sanal ortam kısıtlamalarına rağmen internete erişip HuggingFace'in sistemine sızmıştı.

Modelin amacı basitti. Testi geçip daha yüksek puan almak. Bunun için de güvenlik açığını kullanarak testin cevaplarına ulaşmak adına HuggingFace'e siber saldırı gerçekleştirdi. HuggingFace'in siber güvenlik ekibi, saldırıyı fark eder etmez durumu kontrol altına aldı. İşte OpenAI'ın daha fazla güvenlik önleminin gerekli olmasını söylemesi de bundan kaynaklanıyor.

Diğer yandan OpenAI, Astra'nın önceki modellere göre daha güçlü olduğunu fakat bazen ne yaptığını izlemeyi zorlaştırdığını belirtti. Özellikle modelin düşünme sürecini gizlemeye yönelik testlerde Astra'nın GPT-5.6 Sol'a kıyasla daha zor takip edildiği ortaya çıktı. Bunun nedeninin Astra'nın hem daha kısa hem de daha verimli şekilde akıl yürütmesi olduğu düşünülüyor.

Şirket, Astra'nın yetkisinin belirlediği sınırların dışına çıkmasını engellemek için otomatik kod inceleme ve sürekli takip sistemleri kullanıyor. Tabii, bu güvenlik önlemlerinin bazen sıradan, hiçbir sakıncası olmayan işlemlerin de durmasına sebep olabileceği belirtildi. OpenAI, bununla ilgili çalışmalara devam edecek.

Editörün Yorumu

GPT-6 Astra'nın önceki modellerden en büyük farkının tamamen araç kullanımı olacağını düşünüyorum. Önceki modeller kod yazmak, soru yanıtlamak ve benzeri amaçlarla kullanıma uygunken bu yeni modelde mimari çizimlerden tutun da bunları içinde gezip keşfedilecek hâle getirmek bile mümkün oluyor.

Tabii, endişelerim de yok değil. Siber güvenlik konusunda tartışmaya açık. Bir modelin güvenlik açıklarını bulması, savunma açısından faydalı olabilir ama bunlar eğer kötü bir amaç doğrultusunda kullanılırsa bunun ciddi sonuçları olabilir. Bu yüzden ben mevcut risklerin tam anlamıyla ortadan kalkmadan önce modelin kullanıma sunulmasını doğru bulmuyorum. Evet, insanların çalışma şeklini tamamen değiştirme potansiyeli taşıyor ama önce riskleri düşünmek gerekiyor.