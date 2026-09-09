TECNO'dan 144Hz AMOLED Ekranlı Telefon! 6500 mAh Bataryası Var

TECNO yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte Camon Slim 5G'nin özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. 8 GB RAM ile birlikte gelen cihaz, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bu arada cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi mevcut.

TECNO Camon Slim 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1208 x 2644 piksel

1208 x 2644 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 4500 nit

4500 nit İşlemci: Dimensity 7300e

Dimensity 7300e RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16

Android 16 tabanlı HiOS 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

TECNO Camon Slim 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1208 x 2644 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. 120Hz'nin akıcı ekran deneyimi için yeterli olduğunu belirtelim.

4.500 nit parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile sorunsuz görülebilmesini sağlıyor. Çok canlı renklere sahip AMOLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. TECNO Camon 50 Ultra'da 6,78 inç ekran boyutu, 1208 x 2644 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 144Hz yenileme hızı mevcut.

TECNO Camon Slim 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 7300e işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, aksiyon RPG türündeki Genshin Impact'i ortalama 31 FPS'te, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 66 FPS'te, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 118 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce Realme 13+, Realme 14 Pro ve vivo Y600 Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada Camon 50 Ultra'da Dimensity 7400 Ultimate işlemcisi mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

TECNO Camon Slim 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Camon Slim 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

TECNO Camon Slim 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

TECNO'nun yeni telefonu 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Camon Slim 5G ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Camon 50 Ultra'da da aynı batarya kapasitesi ve aynı şarj hızı tercih edilmişti.

TECNO Camon Slim 5G Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Camon Slim 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Spark Slim ve Camon 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Camon Slim 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Editörün Yorumu

TECNO Camon Slim 5G'nin ekran özelliklerinden batarya kapasitesine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra suya dayanıklılık da oldukça önemli bir avantaj. Dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başlayabiliyor. Böyle bir durumda "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmıyor.