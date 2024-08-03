Elon Musk'ın Korktuğu Başına Geldi: ChatGPT'nin iPhone'lara Geliş Tarihi Ortaya Çıktı!

Apple'ın haziranda gerçekleştirdiği WWDC 2024 konferansında en çok öne çıkan detay şüphesiz iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia için ChatGPT entegrasyonunun duyurulması oldu. Peki, popüler yapay zeka aracı şirketin ürünlerine ne zaman gelecek? Kısa süre önce konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Apple CEO'su Tim Cook'tan iPhone, iPad ve Mac İçin ChatGPT Açıklaması

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin finansal raporlarının paylaşıldığı toplantıda WWDC'de duyurulan ChatGPT entegrasyonuna dair bazı açıklamalarda bulundu. Cook, tüm işlerin yolunda gittiğini ve yapay zeka aracının bu yılın sonuna kadar kullanıma sunulacağını söyledi.

Şirketin tepe ismi, bu entegrasyonun kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştireceğini belirtirken, Siri ve diğer Apple hizmetleri ile uyumlu bir şekilde çalışarak kullanıcıların daha doğal ve etkileşimli bir şekilde cihazlarını kullanmalarına imkan tanıyacağının altını çizdi.

iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya entegre edilecek ChatGPT, hesap oluşturulmasına gerek kalmadan ücretsiz olarak sunulacak ve bu özelliği etkinleştirip etkinleştirmemek tamamen kullanıcıların kararı olacak. Dahası, ChatGPT Plus aboneleri ise hesaplarını bağlayarak ek özelliklere erişebilecek.

Entegrasyonla birlikte Siri daha kusursuz çalışacak. Örneğin, Siri bir soruyu yanıtlamak veya bir görevi tamamlamak için onayınız dahilinde ChatGPT ile bilgi alışverişi yapabilecek. Böylelikle daha kapsamlı, doğru ve hızlı geri dönüşler alabileceksiniz. Apple, burada OpenAI'nin en yeni GPT-4o modelinin kullanılacağını söylüyor.

Elon Musk, Apple ile OpenAI iş birliğinin ilk duyurulmasının ardından iki şirketi sert bir dille eleştirdi. İş insanı, ChatGPT'nin gelmesi halinde kendi şirketlerinde Apple ürünlerinin kullanımını yasaklayacağını söyledi. Bu durumu bir güvenlik ihlali olarak tanımlayan Musk'ın sözünde durup durmayacağını bu yılın sonunda göreceğiz.