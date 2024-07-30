iOS 18'e Kısa Süre Kala: iOS 17.6 Çıktı!

iPhone'lar için yazılım tarafında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. iOS 18 Beta süreci tüm hızıyla devam ederken, Ekim ayında final sürümü çıkacak olan ve Apple Intelligence özelliklerini sunan iOS 18.1 Beta sürümü de yayınlandı. Tabii Apple bu süreçte iOS 17'yi de ihmal etmiyor: iOS 17.6 güncellemesi çıktı!

iOS 17.6 Güncellemesi Neler Sunuyor?

Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren iOS 17'nin altıncı büyük güncellemesi olan iOS 17.6, iOS 17.5'in yayınlanmasından iki ay sonra geldi. Apple, iOS 17 ile duyurusunu gerçekleştirdiği tüm özellikleri aylar öncesinden kullanıma sunduğu için iOS 17.6'da herhangi bir yeni özellik bulunmuyor.

Apple bu güncelleme ile çeşitli hataları giderip güvenlik güncellemeleri sunuyor. Eylül ayında iOS 18'in yayınlanacağını göz önünde bulundurarak artık herhangi bir iOS 17 güncellemesi gelmeyeceğini yani iOS 17.7'nin çıkmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Tabii bu süreçte önemli bir güvenlik açığı ortaya çıkarsa Apple bunu kapatmak için güncelleme yayınlamaya devam edecek. iOS 17.6 ve iPadOS 17.6 güncellemelerini Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi yolunu takip ederek iPhone ve iPad'inize yükleyebilirsiniz.

Ek olarak ‌iOS 17‌ çalıştıramayan eski cihazlar için iOS 15.8.3 ve iOS 16.7.9 güvenlik güncellemelerini de yayınladı.