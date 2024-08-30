ChatGPT Kullanıcı Sayısı Milyonlara Ulaştı! İşte Rekor Kıran Rakamlar

Son yıllarda yapay zeka alanındaki hızlı gelişmeler, hayatımızın her alanını derinden etkilemekte. Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri olan ChatGPT, sadece bir yılda milyonlarca kullanıcıya ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

OpenAI tarafından 2022’nin sonlarında kullanıma sunulan GPT’nin kullanıcı sayısı açıklandı. Peki ne kadar kullanıcıya ulaştı? İşte ayrıntılar…

ChatGPT Kullanıcı Sayısı Ne Kadar?

Axios'un yaptığı yeni bir araştırmaya göre, ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı. Bu rakam, platformun bir yıl içinde kullanıcı sayısını ikiye katladığını gösteriyor. Bu hızlı büyümede, Fortune 500 şirketlerinin de önemli bir rolü olduğu belirtiliyor.

Özellikle GPT-4 modelinin devreye girmesiyle birlikte mobil cihazlarda ChatGPT indirmelerinde kayda değer bir artış yaşandı. Bu durum, hem kullanıcı sayısında hem de gelirlerde önemli bir yükselişe neden oldu.

ChatGPT'nin başarısı, yapay zeka alanındaki rekabeti de kızıştırdı. Meta'nın geliştirdiği Llama AI de önemli bir dönüm noktasına ulaşarak 400 milyon aylık ve 40 milyon günlük aktif kullanıcıyı aştı. Bu rakamlar, OpenAI ile Meta arasında ciddi bir rekabet yaşandığını gösteriyor.

Kullanıcıların artan beklentileri ve şirketlerin bu alandaki yatırımları, yapay zeka teknolojilerinin daha da gelişeceğini gösteriyor. Peki önümüzdeki dönemde ChatGPT kullanıcı sayısı sizce ne kadar olacak? Yorumlar kısmından düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.