Son zamanlarda ChatGPT kullanıcıları platformun beklenenden farklı bir tutum sergilediğini bildiriyor. Kullanıcılar, artık ChatGPT'nin sorunları çözmek yerine onları kendi başlarına çözmeye yönlendiren yanıtlar verdiğini iddia ediyorlar.

Platform Sorunları Çözmek Yerine Kullanıcıları Yönlendiriyor!

Birçok kullanıcının platformun "tembel" olduğunu düşünmeye başlamasına neden oldu. Twitter ve diğer platformlarda, kullanıcılar basit isteklerde bulunduklarında,

ChatGPT'nin gerçek cevaplar vermek yerine görevleri nasıl yerine getirebilecekleri konusunda önerilerde bulunduğunu belirten şikayetler ortaya çıktı.

Kullanıcılar platformun gerçek işleri yerine getirebilmesi için platformun kendisini devre dışı bırakmak zorunda kaldıklarını bile paylaşıyorlar. Bu durum, hem endişe verici hem de komik bir hal almış durumda.

Şirket sorunu kabul etti ve çözüm arayışında olduklarını belirtti. Ancak ne zaman bir düzeltme alınacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

ChatGPT'nin neden bu tutumu sergilediği henüz net değil. Ancak görünen o ki, platform daha önce olduğu gibi kullanıcılara yardımcı olma isteği göstermiyor. Belki de platform, kullanıcıların işleri kendi başlarına halletmeleri gerektiğine karar vermiş gibi davranıyor.

Bu durumun nasıl çözüleceği ve platformun geleceği hakkında daha fazla bilgi edindikçe sizi haberdar edeceğiz.