ChatGPT'nin Maliyeti Belli Oldu: Tam Bir Servet

Son zamanların en popüler uygulamalarından olan ChatGPT, her gün milyonlarca kişiye hizmet veriyor. Peki, böylesine büyük bir operasyonu yürütmek için ne kadar fazla para harcamak lazım?

Yeni ortaya çıkan bir bilgiye göre ChatGPT'yi işlevsel kılmak için gerekli süper bilgisayarların işletme maliyeti, tam bir servet değerinde.

ChatGPT'nin Günlük Maliyeti 700 Bin Dolar

OpenAI ekibi tarafından geliştirilen ChatGPT, kısa sürede büyük bir büyüme yaşadı. Bu süreçte oldukça fazla ilgi gören sohbet botu, Microsoft gibi bir devi de arkasına alarak hizmetlerini genişletmeye devam etti.

Sosyal medya platformlarının ardından internette en fazla kullanıcıyı yakalamayı başaran nadir platformlardan biri haline gelen ChatGPT, böylesine büyük bir operasyonu işlevsel kılmak için Microsoft'un Azure bulut sistemlerine ve süper bilgisayarlara yatırım yaptı.

Son çıkan bir iddiaya göre ChatGPT'nin gücünü aldığı GPT-3 dil modelini çalıştıran ve her saniye binlerce veriyi işleyen süper bilgisayarları işletmek için günde en az 700 bin dolar ödeniyor. Yani, ChatGPT'nin OpenAI'a aylık olarak masrafı 21 milyon dolar!

OpenAI ekibinin böylesine büyük bir para harcadığı ChatGPT'yi ücretsiz olarak sunması, size gerçekçi gelmemiş olabilir. Ancak sanıldığınıjn aksine OpenAI, ChatGPT üzerinden para kazanmasa da GPT-3 ve GPT-4 dil modellerinin API satışlarını yaparak büyük anlaşmalara imza atıyor. Hatırlayacağınız üzere Microsoft, OpenAI ekibiyle yapılan anlaşma kapsamında 10 milyar dolara yakın yatırım yapmıştı.