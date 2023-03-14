GPT-4 Tanıtıldı: Önceki Modele Göre Çok Daha Güçlü

OpenAI ekibi, bir sonraki büyük yapay zeka modeli GPT-4'ü tanıttı. Peki, GPT-4'ün yetenekleri neler? Sizin için derledik.

GPT-4 Tanıtıldı: Önceki Modele Göre Çok Daha Güçlü
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

OpenAI hiç şüphesiz ki bu senenin en çok konuşulan firmalarından biri. Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen DALL-E 2 ve ChatGPT ile dikkatleri üzerine çeken ekip, Microsoft ile yapılan iş birliği sonrasında hız kesmeden geliştirmelere devam ediyor. ChatGPT'nin de gücünü aldığı dil modeli için yeni bir versiyon yayınlandı: GPT-4!

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan GPT-3.5'in tamamlanmış versiyonu olarak görebileceğimiz GPT-4, önceki modelin altından kalkamadığı birçok sorunu başarıyla çözüyor. GPT-4'ün ChatGPT Plus aboneliğine dahil edileceği de belirtiliyor.

İşte GPT-4'ün Akılalmaz Yetenekleri

ChatGPT'nin patlama gerçekleştirmesinin ardından başta Google ve Meta olmak üzere birçok firma kendi dil modellerini tanıttı. Özellikle Meta'nın dil modeli LLaMA'nın birçok noktada GPT-3'ü geride bıraktığı iddiası sonrasında OpenAI ekibinden bir geliştirme bekleniyordu. Önümüzdeki günlere damgasını vurması beklenen GPT-4 nihayet bugün ortaya çıktı. Temelde hala bir dil modeli olan GPT-4, önceki neslin aksine artık metin girdisinin yanında görsel girdisi de oluşturabiliyor.

GPT-4 Tanıtıldı: Önceki Modele Göre Çok Daha Güçlü

Örneğin yukarıdaki resimde neyin komik olduğunda GPT-4'e sorulduğunda görseli analiz eden modelin cevabı şu şekilde oluyor:

"Bu resimdeki espri, büyük, modası geçmiş bir VGA konektörünün küçük, modern bir akıllı telefon şarj portuna takılmasının saçmalığından gelir."

 Öte yandan GPT-4'ün çoklu dl söz konusu olduğunda da önemli bir başarı kaydettiği belirtiliyor. Henüz yeni bir ürün olan GPT-4, insanlar için hazırlanan piyasadaki önemli testlerde de yüksek başarı gösteriyor. GPT-4'ün akademik seviyedeki sınavlardan aldığı bazı notlar şu şekilde:

Sınavlar GPT-4 GPT-3.5
ABD Baro Sınavı (Uniform Bar Exam) 298 / 400 213 / 400
ABD Üniversitelere Giriş Okuma Sınavı (SAT Evidence-Based Reading & Writing) 710 / 800 670 / 800
ABD Üniversitelere Giriş Matematik Sınavı (SAT Math) 700 / 800 590 / 800
ABD Medikal Bilgi Sınavı (MKSAP) %75 %53

 Oldukça uzun bir test listesinden ortalamanın üzerinde puanlarla ayrılan GPT-4, her alandaki çıktı üretebilme başarısını kanıtlıyor. GPT-4'ün tabi tutulduğu tüm sınavlar aşağıdaki grafikte yer alıyor. Ayrıca daha fazla bilgi almak için buraya tıklayarak OpenAI ekibinin ilgili blog paylaşımını inceleyebilirsiniz.

GPT-4 Tanıtıldı: Önceki Modele Göre Çok Daha Güçlü

GPT-4 ChatGPT Plus ile Denenebilecek

OpenAI ekibinin son şaheseri olan GPT-4, ChatGPT Plus aboneleri tarafından denenebilecek. Aylık olarak 20 dolar karşılığında kullanabildiğiniz ChatGPT Plus, klasik ChatGPT'nin birçok yeteneğini artırıyor.

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Geçtiğimiz yılın en çarpıcı gelişmeleri, yapay zeka alanında yaşanmıştı. Sektörün önde gelen firmalarıından OpenAI, DALL-E 2 gibi mesajları görüntüye dönüştüren bir programın ardından ChatGPT ile dünyayı salladı.

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