ChatGPT'nin Sesli Modu CEO Sam Altman'ı Bile Trollemiş: Gerçek Sandım!

Yapay zekanın gözde isimlerinden OpenAI her geçen gün gelişiyor. Kodlar karmaşık hale geldikçe modellerin gelişim süreci de paralel olarak yavaşlasa da gösterdikleri gelişim dünden bugüne oldukça kuvvetli. Öyle ki CEO Sam Altman bile bu gelişmelere yetişmekte zorlanıyor. Verdiği demeçte ChatGPT'nin gerçekçiliğinden kendisinin bile muzdarip olduğunu açıklayan Altman, sesli yapay zeka tarafından kandırıldığını itiraf etti.

Ses Gerçek Gibi, Ayırt Etmesi Zor

Altman, yapay zekanın sesli yanıtlarının insan konuşmasına o kadar yakın olduğunu söyledi ki bir an için gerçekten bir insanla konuştuğunu düşünmüş. Hatta "Lütfen", "Teşekkür ederim" gibi nezaket ifadelerini kullanma ihtiyacı bile hissetmiş çünkü bir noktadan sonra karşısında gerçek bir insan olduğunu varsaymış.

ChatGPT'nin Ses Modu: Yeni Bir Dönem Başlıyor

OpenAI kısa bir süre önce ChatGPT için Gelişmiş Ses Modu'nu duyurdu. Bu özellik, daha akıcı konuşmalar, gelişmiş aksanlar ve beş yeni ses seçeneği sunarak kullanıcı deneyimini üst düzeye taşıyor. Ancak bu özellik şu anda yalnızca ABD ve belirli bölgelerde kullanılabiliyor; Avrupa Birliği ülkeleri gibi bazı bölgelerde, katı yapay zeka yasaları nedeniyle henüz devreye alınmadı ve alınıp alınmayacağı konusunda kesin bir bilgi şu an için yok.

Süper Yapay Zeka için 7 Trilyon Dolarlık Yatırım Gerekiyor

Altman, yapay zeka sistemlerinin giderek daha doğal hale geldiğini ve bu teknolojinin gelecekte süper zeka seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu konuda kurduğu cümleler şöyle:

Böyle bir seviyeye ulaşmak hem çok maliyetli, hem de oldukça karmaşık. Süper zekanın hayata geçebilmesi için 36 yarı iletken fabrikası ve veri merkezleri inşa edilmesi gerekiyor ki böyle bir hamle yaklaşık olarak 7 trilyon dolarlık dev bir yatırım gerektirir.

Yapay zeka gelişmeye açık olsa da, bazı yasalardaki gizlilik ve güvenlik maddeleriyle çakışıyor mu bir türlü emin olunamıyor. Daha önceki haberlerimizde yapay zeka yüzünden canına kıyan gençler olduğunu aktarmıştık. Hal böyleyken yasaların bu noktada katılaşması da an meselesi gibi duruyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zekanın bu kadar gerçekçi ve güçlü olması sizce bir tehdit mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!