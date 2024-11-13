OpenAI'nin Yeni Yapay Zeka Modeli Orion Beklentileri Karşılayamadı

OpenAI, ChatGPT gibi büyük çıkışlarının ardından yine büyük bir gelişmeye imza atmak üzereydi. Fakat bu defa aynı başarıyı yakalayamadı. Özellikle kodlama sorularında bekleneni veremeyen modelin performansı, OpenAI’nin standartlarının gerisinde kaldı.

ChatGPT Kadar Başarılı Olamıyor

Şirket, Eylül ayında dev bir yapay zeka modeli olan Orion’un ilk eğitim aşamasını tamamladı. Orion’un, mevcut modellerden çok daha üstün performans göstermesi ve insanları geride bırakacak bir yapay zekaya giden yolu açması bekleniyordu. Ancak şirket içinden kaynakların verdiği bilgilere göre, Orion henüz istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil.

OpenAI, Orion’un eksikliklerini gidermek amacıyla modeli geliştirme sürecine aldı. Bu süreçte insan geri bildirimi alınarak yanıtları iyileştirme ve modelin kullanıcılarla etkileşim kurma tonunu ayarlama çalışmaları yapılacak.

Bu gibi iyileştirme çalışmaları yeni yapay zeka sistemleri halka açılmadan önce standart bir uygulama olsa da, Orion’un gelişimi beklenenden çok daha yavaş ilerliyor ve ChatGPT seviyesine ulaşamıyor.

Google ve Anthropic de Benzer Zorluklarla Karşı Karşıya

Yapay zeka sektöründeki zorluklar sadece OpenAI ile sınırlı değil. Google ve Anthropic de benzer sıkıntılar yaşıyor. Google'ın yeni nesil Gemini modeli ve Anthropic'in Claude 3.5 Opus modelinin geliştirilmesinde yaşanan sorunlara bakılırsa sektörün genel anlamda zorlandığı su götürmez bir gerçek.

Şirketler, daha gelişmiş modeller yaratmak için kaliteli insan yapımı veri kaynaklarına erişim sıkıntısı çekiyor. Özellikle Orion’un kodlama performansındaki düşük sonuçlar, modelin yeterince kodlama verisi ile eğitilmemiş olmasına bağlı gibi duruyor.