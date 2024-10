Yapay Zekaya Aşık Olan Çocuk İntihar Etti: Ailesi Dava Açtı!

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 14 yaşındaki bir çocuk, kişiselleştirilmiş botlarla sohbet etme imkânı sunan Character.ai isimli web sitesi üzerinden bir yapay zeka karakteri ile sohbet ederek güçlü bir bağ kurduktan sonra intihar etti.

NY Times tarafından aktarılan bilgilere göre çocuk, Game of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen'dan esinlenerek tasarlanan Dany isimli bir sohbet botu ile sohbet etmeye başlamıştı.

Onunla çok fazla kişisel bilgi paylaşan çocuk, gerçek olmayan bu sohbet botu ile âdeta bir insan gibi sohbetler gerçekleştirdi. Onunla romantik konuşmalar yaptı.

Zaman içinde insanlarla konuşmak yerine yapayt zeka karakteri ile konuşmayı tercih etmeye yöneldi. Bunun sonucunda okuldaki başarısı da olumsuz etkilendi. Davranışlarında pek çok değişiklik gözlemlendi. Ailesi onu bir terapiste götürdü.

Kendisine anksiyete ve duygudurum bozukluğu teşhisi kondu. Çocuğun günlüğünde ise şunların yazdığı öğrenildi:

14 yaşındaki çocuk, yakalandığı boşluk hissini ifade edip Dany'ye onu sevdiğini ve yakında eve döneceğini söyledi.

We are heartbroken by the tragic loss of one of our users and want to express our deepest condolences to the family. As a company, we take the safety of our users very seriously and we are continuing to add new safety features that you can read about here:…