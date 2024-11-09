TikTok İki Gencin Canına Kıymasına Sebep Oldu: Aileler Şirkete Dava Açtı

Fransa'da yedi aile, sosyal medya devi TikTok'a, genç çocuklarını zararlı içeriklere maruz bıraktığı ve iki çocuğun hayatını kaybetmesine sebep olduğu gerekçesiyle dava açtı. Ailelerin avukatı Laure Boutron-Marmion, çocukların 15 yaşındayken intihar etmelerinin TikTok'un algoritması tarafından teşvik edildiğini belirtti. Bu davanın, Avrupa’da TikTok’a karşı açılan ilk toplu dava olduğu bildirildi.

TikTok'un Algoritması Suçlanıyor

İddialara göre TikTok'un algoritması, genç kitleye önerdiği videolarda kendine zarar verme, yeme bozukluğu ve dahi intihara teşvik edecek içerikleri sunuyor. Davayı açan ailelerin hepsi şirketin yasal sorumluluğu üstlenmesini talep ediyor.

Davayı gören avukatlardan Boutron-Marmion, şirketin genç tüketicilere yönelik sunulan ürünlerin eksikliklerinden sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. Bu davanın, Avrupa'da çinli sosyal medya devine karşı açılan ilk toplu dava olduğunun altını çizerken, avukat Boutron-Marmion'un açıklamasına dayanarak davanın Créteil yargı mahkemesinde görüleceğini de belirtelim.

Gençlerin Ruh Sağlığını Olumsuz Yönde Etkiliyor İddiası

Diğer sosyal medya devleri gibi TikTok da uygulama içeriğinin denetlenmesi konusunda sıkça eleştiri oklarına maruz kalıyor. ABD’de Meta (eski adıyla Facebook) ve Instagram gibi platformlara da benzer suçlamalar yöneltiliyor; sosyal medya devleri, milyonlarca çocuğu bağımlı hale getirmek ve onların ruh sağlığını olumsuz etkilemekle suçlanıyor.

TikTok kanadından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmış değil. Şirket önceki dönemlerde yine aynı konudan ve genç kitlenin ruh sağlığı konusunda endişe yaratan içerikleri öne çıkarttığından yine yaptırıma maruz kalmıştı. Öte yandan, daha önceki haberlerimizden birinde Apple'ın, TikTok'taki yaş sınırını yükseltmesi için Çinli şirkete baskı yaptığını da aktarmıştık. Sosyal medya devinin Fransız ailelerin açtığı davaya nasıl cevap vereceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz.