ChatGPT'nin Aylık 7.999 TL Sattığı ChatGPT Özelliğini Ücretsiz Kullanman Mümkün!

OpenAI'ın yurt dışında aylık 200 dolar Türkiye'de ise 7.999 TL'den kullanıma sunduğu özelliklere hiçbir para ödemeden erişmek mümkün. Ülkemizde aylık en az 499 TL ödenerek erişilebilen ve sınırsız kullanmak için ayda 7.999 TL ödemenizi zorunlu kılan ChatGPT'nin o1 modeli, Microsoft’un Copilot uygulamasına eklediği “Think Deeper” özelliği sayesinde tamamen ücretisz oldu. İşte detaylar!

ChatGPT'nin Sınırsız Kullanmak için Aylık 8 Bin TL İstediği o1, Ücretsiz Oldu

OpenAI, geçtiğimiz eylül ayında "düşünme" yetisine sahip olduğunu iddia ettiği o1 modelini ChatGPT kullanıcılarının beğenisine sundu. O dönem gerçekten de etkileyici olan bu modele erişmek isteyen kullanıcıların ise bir miktar parayı gözden çıkarması gerekti. Kullanıcıların aylık 20 dolar (Türkiye'de 499 TL) ödeyerek Plus ya da 200 dolar (Türkiye'de 7.999 TL) ödeyerek Pro abonelik alması gerekti.

Microsoft ise bunu değiştirerek ChatGPT'nin o1 modelini Copilot kullanıcılarına ücretsiz olarak sunmaya başladı. Şirketin yapay zeka operasyonlarının başındaki isim Mustafa Süleyman, bu özelliğin tüm kullanıcılara ücretsiz ve sınırsız olacağını açıkladı. Ancak buradaki "sınırsız" kelimesinin kullanıcıların gösterdiği ilgiye göre değişebileceğinin altı çizildi.

Biz her ne kadar "Windows kullanıcıları" vurgusu yapsak da Copilot'a internete giren herhangi bir cihaz üzerinden de erişebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken ise copliot.microsoft.com adresini ziyaret etmek. Hesabınızla giriş yapmalı ve Copilot’ta “Think Deeper” seçeneğini aktif hale getirmelisiniz.

Sonrasında ise Copilot üzerinden ChatGPT'nin o-1 modeline sınırsızca erişebilirsiniz. Hatırtlatmakta yarar var ki tıpkı 4o ve o1 arasındaki farklar gibi Copilot ile Think Deeper arasında da bir güncellik farkı var. Bu versiyon pek çok konuda "harika" olsa da internet erişimine sahip değil ve bilgileri Ekim 2023'e kadar güncel.

Bu nedenle güncel olaylarda istediğiniz sonucu vermeyebilir. Yine de yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiğini ve OpenAI'ın yakın zamanda chatGPT için o3 mini modelini kullanıma sunduğunu hatırtlatmakta fayda var.