Instagram ve TikTok Neye Uğradığını Şaşırdı! ChatGPT'den Sürpriz

OpenAI tarafından geliştirilen popüler sohbet botu ChatGPT, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya sahip ve yükselişi dur durak bilmiyor. Son gelen veriler de bunu gösteriyor. Öyle ki ChatGPT, geçen ay dünya genelinde en çok indirilen uygulama oldu.

ChatGPT, Mart Ayında En Çok İndirilen Mobil Uygulama Oldu

iOS için App Store ve Android için Play Store uygulama mağazalarına bakıldığında en çok indirilen uygulama genellikle TikTok veya Instagram oluyor. Zira ikisi de ciddi bir reakbet içinde. Ancak yapay zekanın giderek yaygınlaşmasının bir sonucu olarak Mart ayında önemli bir değişim yaşandı.

Mart ayında ChatGPT, TikTok ve Instagram gibi devleri geride bırakarak en çok indirilen uygulama unvanını kazandı. Bu başarıda yeni GPT-4o modelinin sunduğu görsel üretim yetenekleri ve Ghibli tarzı resim oluşturma trendi büyük etki yarattı.

İndirme sayıları şu şekilde;

ChatGPT : 46 milyon indirme (13 milyon iOS, 33 milyon Android)

: 46 milyon indirme (13 milyon iOS, 33 milyon Android) Instagram : 46 milyon indirme (5 milyon iOS, 41 milyon Android)

: 46 milyon indirme (5 milyon iOS, 41 milyon Android) TikTok: 45 milyon indirme (8 milyon iOS, 37 milyon Android)

ChatGPT, toplam indirme sayısında Android tarafında daha fazla ilgi görmesine rağmen iOS cephesinde de birinci olmayı başardı. Görünen o ki OpenAI'da yüzler gülüyor.

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