ChatGPT Plus Abonelikleri Geçici Olarak Durduruldu! Peki Neden?
ChatGPT Plus'a abone olmak isteyen kullanıcılar geçici olarak yeni aboneliklerin kabul edilmediğine dair bir mesajla karşılaşmaya başladılar. İşte detaylar!
OpenAI, ChatGPT'yi yaklaşık bir yıl önce kullanıma sundu ve o zamandan bu yana büyük rağbet görmekte. Öyle ki bir zamanlar 1 milyon kullanıcıya en hızlı ulaşma rekorunu da elinde tutuyordu ancak Threads bu unvanı hızla ele geçirdi.
Şimdi ise yaşanan yeni bir gelişmeye göre kullanımdaki artış nedeniyle şirket artık ücretli ChatGPT Plus için kayıt kabul etmiyor.
CEO Sam Altman, OpenAI'nin ChatGPT Plus abonelik hizmeti için yeni kayıtları geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Kullanıcılar yine de bir bekleme listesine katılabilirler ve abonelikler yeniden açıldığında bilgilendirilecekler.
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Sam Altman, kararın nedeni olarak kullanıcı sayısındaki artışa değindi. Konuyla ilgili olarak Altman, "Kapasitemiz aşıyor ve herkesin harika bir deneyim yaşadığından emin olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Şirket aynı zamanda önemli bir ikilmle de karşı karşıya. Şirketin popüler sohbet botu ChatGPT'yi işletmek için daha fazla fona ihtiyacı var ve bu fon ödeme yapan kullanıcılardan geliyor ancak daha fazla kişiye hizmet vermek şu anda mümkün görünmüyor.
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren en büyük yeniliklerden birisi yapay zeka oldu. Günümüzde sağlık hizmetleri, navigasyon, e-ticaret, savunma sanayi gibi pek çok alanda yapay zeka robotlarından yararlanılıyor.
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