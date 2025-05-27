ChatGPT'nin Paralı Versiyonu Bir Ülkede Herkese Ücretsiz Oldu

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin daha gelişmiş özellikler sunan ve ücretsiz versiyona kıyasla daha fazla prompt hakkı veren ChatGPT Plus versiyonu, "OpenAI for Countries" programı kapsamında ücretsiz oldu. Bu programdan nasibini alan ilk ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri. İlk bakışta sadece belirli kişilere sunulacakmış gibi duyulsa da ülkedeki herkes için ücretsiz olacağı açıklandı.

Böyle bir adımın dünya açısından önemi şu: Diğer ülkelere de sıçrayabilir. Peki OpenAI neden önceliği BAE'ye verdi? İşte detaylar...

OpenAI Bir Veri Merkezi Kuracak

Bu adımın atılmasındaki temel amaç, OpenAI'ın BAE'de dev bir yatırım yapacak olması. Ülkeyle gerçekleşen ortaklık kapsamında OpenAI yakın zamanda dev bir yapay zeka veri merkezi kurulumuna başlayacak. Bir diğer adıyla Stargate denilen bu merkezlerden sadece Arap ülkeleri değil, yakın konumlarda bulunan Asya ülkeleri de faydalanacak.

ChatGPT Plus sayesinde ülke genelindeki herkes ve dahi kamu hizmetleri ve eğitim sistemleri bile daha verimli çalışacakları bir sürece geçiş yapacak ve yapay zekanın bütün maliyeti bizzat devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca yapay zeka hizmetini sadece ChatGPT'den edinmek istemeyenler diğer botları da, örneğin Claude, DeepSeek, Gemini gibi alternatifleri kullanabiliyorlar.

Türkiye'ye Gelir Mi?

Bu sistemin BAE'de ne zaman yürürlüğe gireceği belli olmadı ancak ChatGPT altyapısı 2026 yılında tamamlanabilir. Bu sebeple diğer ülkelere geçiş için önümüzde en az iki sene var gibi görünüyor. Öte yandan böyle bir sistemin Türkiye'ye gelebilmesi için devletin BAE devleti gibi bireysel olarak Plus planını karşılayabilecek bir bütçesi olması gerekiyor.

BAE'de şu an 11 milyon kişi yaşıyor ve devletin herkesin Plus ücretini karşılayacak gücü var. Türkiye'de 85 milyondan fazla vatandaş olduğundan bize yakın zamanda böyle bir sistemin gelmesi pek de mümkün görünmüyor.