Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yapay Zeka Sayesinde Necip Fazıl Kısakürek İle Sohbet Etti! (Video)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde 4'üncüsü düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında katıldı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen etkinlikte ilginç bir şekilde yapay zeka teknolojisi de sahne oldu.

Cumhurbaşkanı, sanal sohbet imkanı tanıyan yapay zeka destekli yeni bir araç sayesinde ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek ile sohbet etti.

Necip Fazıl'ı Canlandıran Yapay Zeka Aracının Sırrı Ne?

Sergide yer alan yapay zekâ destekli interaktif sistem sayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek ile birebir dijital bir sohbet gerçekleştirme fırsatı buldu. Erdoğan, yapay zeka aracı aracılığıyla ünlü şaire güncel konulara dair sorular yöneltti. Necip Fazıl, hem güncel hem de kişisel sorulara şaşırtıcı derecede tutarlı ve anlamlı yanıtlar vererek dikkat çekti.

Burada kullanılan bu yapay zeka sistemi, gelişmiş bir dil modeli teknolojisine dayanıyor. Bu sistem, Necip Fazıl Kısakürek’in geçmişte yazdığı eserleri, konuşmaları ve biyografik bilgileri analiz ederek onun tarzına ve düşünce yapısına benzer yanıtlar üretiyor.

Tam da bu sayede kullanıcılar, bu dijital sistemle doğal bir sohbet deneyimi yaşayabiliyor; yani bir soru sorduklarında sistem, Necip Fazıl’ın üslubuna uygun şekilde cevap veriyor. Böylece teknoloji, geçmişte yaşamış bir düşünürle sanki bugün konuşuyormuş gibi bir deneyim sunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Necip Fazıl Kısakürek İle Sohbeti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek ile sanal bir sohbet deneyimi sunan yapay zeka destekli uygulamayı test etti. pic.twitter.com/lX0K062CEW — BPT (@bpthaber) May 25, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...