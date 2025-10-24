Herkesin Kullanamadığı ChatGPT Özelliği Artık Ücretsiz!

OpenAI, kullanıcıların belirli bir proje üzerinde ortak çalışmasına imkân tanıyan ChatGPT özelliğini tüm kullanıcıların erişimine açıldı. Üstelik kullanıcıların hesabının ücretsiz olup olmaması da fark etmiyor. Hangi konu üzerinde çalışıldığı fark etmeksizin tüm kullanıcılar artık dilediği kişiye bağlantı göndererek ortak bir proje üzerinde çalışmaya başlayabilir.

ChatGPT'nin Proje Paylaşma Özelliği Ücretsiz Oldu

Yapay zeka şirketi OpenAI, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru projeler özelliğini ChatGPT kullanıcılarının deneyimine sunmuştu. Bu özellik, dosya ve sohbetleri tek bir yerde tutarak ChatGPT'nin konu ile alakalı kalmasını sağlıyor ve böylece üzerinde çalışılan projeler için yapay zeka destekli sohbet botunu her seferinde ek bilgiler girerek yönlendirme ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Telefonda başlayan kapsamlı konuşmaları sohbet botunun web sürümünden gerçekleştirmeyi ya da tam tersini yapmayı mümkün hâle getiren bu özellik için bir süre önce de kurumsal kullanıcılara özel paylaşma seçeneği sunulmuştu. Şirket, bu proje paylaşma seçeneğini şimdi de hem ücretsiz hem Plus hem Pro abonelerinin erişimine açtığını duyurdu.

Bir projeye herhangi bir kullanıcı ile paylaşmak için projeyi açtıktan sonra üst kısımda yer alan "Paylaş" seçeneğine basıp kişinin e-posta adresini girmeniz gerekiyor. Bunun yerine projenin bağlantısını da paylaşabilirsiniz. Bunun için paylaşma seçeneğine bastıktan sonra "Bağlantıyı kopyala" seçeneğine basabilirsiniz ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayar bulunuyor.

Projeye kimin erişimi olacağını belirlediğiniz kısımda eğer "Yalnızca davet edilenler" seçeneğini seçerseniz sadece e-posta adresini girerek projeye dahil ettiğiniz kişiler bağlantıya tıklayarak projeye erişim sağlayabilir. Bu seçeneği "Bağlantısı olan herhangi biri"ile değiştirirseniz projenin bağlantısını gönderdiğiniz herkes projenize erişme imkânı elde eder. Herhangi bir doğrulama sürecinden geçmesine gerek kalmaz.

Ortak bir proje üzerinde herhangi bir amaç doğrultusunda hareket edebileceğinizi unutmayın. Örneğin matematik dersi için bir proje oluşturabilir, PDF yükleyebilir ve çalışma modunu etkinleştirerek sorular yöneltmeye başlayabilirsiniz. Hatta doğum günü kutlaması için ne sizin ne arkadaşınızın aklında bir fikir yoksa bir doğum günü projesi oluşturup ChatGPT'nin yardımı ile harika bir fikir bulabilirsiniz.