Xiaomi'den Yeni Araç Serisi Geliyor! İlk Model 1500+ KM Menzil Sunacak

Xiaomi'nin uzun bir süreden beri yeni araç serisi üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Şirket, bu yeni aracının küresel pazarda Sky Nomad, Çin'de ise Xiaomi Pengcheng adı ile sunulacağını belirtildi. Ayrıca bu seri kapsamında piyasaya sürülecek ilk modelin de N90 olacağı ortaya çıktı.

Sky Nomad Serisi Neler Sunacak?

Sky Nomad serisi, markanın hâlihazırda mevcut SU7 ve YU7 modellerinden bazı noktalarda ayrılacak. Bilindiği üzere söz konusu modeller tamamen elektrikli. Bu seriyle de EREV (Menzili Artırılmış Elektrikli Araç) pazarı hedeflenecek. O yüzden daha çok önceliği menzil olan kişiler tarafından rağbet görmesi bekleniyor.

Xiaomi'nin N90 Modelinin Özellikleri Neler Olacak?

Araç Tipi: EREV (Menzili uzatılmış elektrikli araç)

EREV (Menzili uzatılmış elektrikli araç) Jeneratör Görevi Üstlenen Motor: Sadece bataryayı şarj etmek için 1,5 litrelik turbo şarjlı motor

Sadece bataryayı şarj etmek için 1,5 litrelik turbo şarjlı motor Batarya Kapasitesi: 70 kWh

70 kWh Menzil: Sadece elektrikle 400-500 km, toplamda ise 1.500 kilometrenin üzerinde

Sadece elektrikle 400-500 km, toplamda ise 1.500 kilometrenin üzerinde Boyutlar: 5,3 metre uzunluk ve 3,1 metre aks mesafesi

5,3 metre uzunluk ve 3,1 metre aks mesafesi Oturma Düzeni: 5 koltuklu ve 7 koltuklu olmak üzere iki farklı seçenek

5 koltuklu ve 7 koltuklu olmak üzere iki farklı seçenek Yan Basamaklar: Mevcut

Mevcut LiDAR Sensörü: Mevcut

N90, Ne Kadar Menzil Sunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre N90 modeli, 1,5 litrelik turbo şarjlı bir motor içerecek. Bu motor, tahmin edebileceğiniz üzere tekerleklere doğrudan güç vermek için kullanılmayacak. Sadece bataryanın dolmasını sağlayacak. Araba 70 kWh batarya kapasitesi sunacak. Yalnızca elektrikle bile 400-500 kilometre gitmenizi mümkün kılacak. Toplam menzil değeri ise 1.500 kilometreyi aşacak.

N90, Konfor Bakımından Nasıl Bir Araba Olacak?

Xiaomi'nin yeni modeli N90, 5,3 metre uzunluğa sahip olacak. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasında 3,1 metre mesafe bulunacak. Aracın içinde yer alan tüm yolcular ideal bir diz ve baş mesafesine sahip olacak. Bu da uzun yolculuklarda üst düzey konfor elde edileceği anlamına geliyor.

Bu araba, 5 ve 7 koltuklu seçeneklerle beraber piyasaya sürülecek. Hatta büyük versiyonunda tavan üstü bir çadır da bulunacak. Yani sadece şehir içinde ulaşım ihtiyacını karşılamakla sınırlı kalmayacak. Arada sırada doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin de beklentilerini karşılayacak.

Önceliği lüks bir deneyim sunan otomobil olanların da beğenisini kazanacak detaylar var. Bilindiği üzere araç biraz yüksek. İniş ve binişlerin zor olmaması için kapı açıldığında otomatik devreye giren basamaklara yer verilecek. Böylelikle hem sorunsuz iniş ve biniş imkânı elde edilecek hem bir makam aracı gibi deneyime sahip olunacak.

N90, Güvenlik Tarafında Ne Tür Özellikler Sağlayacak?

Tavanda bir LiDAR sensörü konumlandırılacak. Bu, en zorlu hava koşullarında dahi sürücülerin üst düzey güvenlik elde etmesini sağlayacak. Saniyede yüz binlerce lazer ışını gönderip çarpan nesnelerden geri dönüş süresini hesaplayarak alanın üç boyutlu haritasını oluşturacak. Sisli havalarda bile doğru sonuçlar elde etmeyi sağlayacak.

Xiaomi'nin N90 Modeli Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'nin N90 modelinin Türkiye'de satılıp satılmayacağı ile ilgili şimdiye kadar bir açıklamada bulunulmadı. Ama markanın diğer modellerine göre gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Serinin küresel pazardaki adı bile belirlenmiş durumda. Bu da bize gösteriyor ki Xiaomi, bu aracı en başından beri Çin dışındaki pazarlara getirmek istediğini gösteriyor.

Araç tamamen elektrikli olmayacak. Türkiye'deki mevcut mevzuatlara göre avantajlı konumda diyebiliriz. "Avantaj" kelimesiyle ne kastettiğimizi tahmin edebiliyorsunuzdur: Tamamen elektrikli arabalara kıyasla daha uygun maliyetli giriş ve daha düşük fiyata sunma imkânı. Bu da eğer yüksek bir fiyat belirlenmezse geniş bir kitlenin erişebileceği bir araba olabileceği anlamına geliyor.

Markanın şu an Türkiye'de birçok ürünü satıyor. Akıllı telefonlardan akıllı ev aletlerine, monitörlerden akıllı saatlere, akıllı bileklerden kulaklıklara kadar çok geniş bir ürün yelpazesinden bahsediyoruz. Yani Türkiye'ye çok uzak bir marka değil. Eğer başta arabalarını sadece belirli ülkelerle sınırlı sunmak gibi planı yoksa Türkiye'ye de gelebilir.

Editörün Yorumu

Sky Nomad serisinin ilk modeli N90'ın öncelikli olarak geniş ailelerin dikkatini çekecek bir model olacağını düşünüyorum. Elektrikli araba almayı düşünen herkesin kafasında beliren menzil endişesini büyük ölçüde ortadan kaldıracağı kanaatindeyim. Bana göre toplamda 1500 kilometrenin üzerine çıkan menzili ile uzun yolculukları sorunsuz şekilde tamamlamayı mümkün kılacak ve bu yönüyle sürücülerin beğenisini kazanacaktır.