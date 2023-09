OpenAI Devrim Yaratıyor: ChatGPT, Sesli ve Görüntülü Konuşabilecek!

Yapay zekâ araştırma şirketi OpenAI, yeni bir duyuru yaptı. Devrim niteliğindeki yeni hamlesinde ChatGPT'nin artık duyabileceğini, görebileceğini ve konuşabileceğini söyledi. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte yeniden parlayan ChatGPT, bambaşka bir döneme giriyor.

Yapay zekâ destekli sohbet robotu ChatGPT ile artık karşılıklı konuşarak görüşme yapılabilecek. Böylece sohbet robotunun kullanım şekli kökten değişecek.

OpenAI şirketinin yaptığı duyuruya göre ChatGPT'nin yeni ses ve görüntü yetenekleri ile hayatın her alanında sohbet etmek mümkün olacak. Örneğin, seyahat ederken ChatGPT'ye bir yerin fotoğrafını göndererek onunla attığımız fotoğrafla ilgili sesli bir şekilde sohbet edebiliriz.

Use your voice to engage in a back-and-forth conversation with ChatGPT. Speak with it on the go, request a bedtime story, or settle a dinner table debate.



