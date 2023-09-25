OpenAI Devrim Yaratıyor: ChatGPT, Sesli ve Görüntülü Konuşabilecek!

Yapay zekâ araştırma şirketi OpenAI, yeni bir duyuru yaptı. Devrim niteliğindeki yeni hamlesinde ChatGPT'nin artık duyabileceğini, görebileceğini ve konuşabileceğini söyledi. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte yeniden parlayan ChatGPT, bambaşka bir döneme giriyor.

Yapay zekâ destekli sohbet robotu ChatGPT ile artık karşılıklı konuşarak görüşme yapılabilecek. Böylece sohbet robotunun kullanım şekli kökten değişecek.

Ses ve Görsel Desteği Geliyor!

OpenAI şirketinin yaptığı duyuruya göre ChatGPT'nin yeni ses ve görüntü yetenekleri ile hayatın her alanında sohbet etmek mümkün olacak. Örneğin, seyahat ederken ChatGPT'ye bir yerin fotoğrafını göndererek onunla attığımız fotoğrafla ilgili sesli bir şekilde sohbet edebiliriz.

Use your voice to engage in a back-and-forth conversation with ChatGPT. Speak with it on the go, request a bedtime story, or settle a dinner table debate.



Sound on 🔊 pic.twitter.com/3tuWzX0wtS — OpenAI (@OpenAI) September 25, 2023

ChatGPT'den buzdolabımızda bulunan yiyeceklerin fotoğrafını atarak bize adım adım tarif vermesini ve birlikte yemek yapmayı isteyebiliriz. Veyahut çocuklarımızın çözmekte zorlandığı matematik probleminin fotoğrafını atarak robotton yardım isteyebiliriz.

Yalnzıca tek bir düğmeye basarak ChatGPT ile yolda yürüken sesli bir şekilde konuşabiliriz. Yapay zekâ robotu bizim ona söylediklerimizi ilk olarak metne dökecek, ardından yanıtını sesli bir şekilde bize aktaracak.

Bu sesli konuşma modunu Ayarlar → Yeni Özellikler'e giderek aktif edebiliriz. Ardından ekranın sağ üst köşesinde yer alan kulaklık düğmesine basarak ChatGPT'nin 5 farklı ses modelinden birini tercih edebiliriz.

Yeni ses ve görüntü desteği, iki hafta içinde Plus ve Enterprise kullanıcılarına sunulacak. Ses özelliği yalnızca iOS ve Android cihazlara gelirken görüntü özelliği tüm platformlarda kullanılabilecek.

Peki siz ChatGPT ile sesli sohbet etmek ister misiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.