ChatGPT'de Şirketin Kendi Çipleri Kullanılacak: Peki Ne Etkisi Olacak?

ChatGPT'nin arkasındaki şirket OpenAI yakında kendi çiplerini üretmeye başlayacak. Şirket bu çipleri ChatGPT'yi geliştirmek için kullanmayı planlıyor.

Reuters'e göre şirket şu anda kendi yapay zekâ çiplerini üretme olasılığını araştırıyor ve hatta potansiyel bir satın almayı değerlendiriyor.

OpenAI Kendi Çipleriyle ChatGPT Maliyetini Azaltmayı Planlıyor

OpenAI CEO'su Sam Altman daha önce kullanıcıların şirket API'sinin hızı ve güvenilirliğiyle ilgili endişeleri nedeniyle GPU eksikliklerini suçlamıştı. Bu nedenle şirketin daha fazla yapay zekâ çipi edinmeyi öncelik hâline getirdiği bildirildi.

GPU eksikliklerini giderebilmenin yanı sıra OpenAI'nin kendi çiplerini kullanması, ürünlerinin çalıştırılmasıyla ilgili maliyetleri daha yönetilebilir hâle getirecek. Öyle ki Bernstein Research'ten Stacy Rasgon tarafından yapılan bir analize göre her ChatGPT sorgusu şirkete yaklaşık 4 cent'e mal oluyor.

ChatGPT Sorgu ve Sonuçları da Hızlanabilir

Hizmet ilk iki ayında aylık 100 milyon kullanıcıya ulaştı, bu da günde milyonlarca sorgu anlamına geliyor. Rasgon, ChatGPT sorgularının Google'ın elde ettiğinin onda birine ulaşması hâlinde, başlangıçta 48,1 milyar dolar değerinde GPU'ya ihtiyaç duyacağını ve ileride çipler için yılda 16 milyar dolar harcayacağını söyledi.

Reuters, OpenAI'nin kendi çipini üretme planlarını hayata geçirip geçirmeyeceğine henüz karar vermediğini belirtiyor ancak şirketin bu alandaki yatırımı gerçekleşse bile kendi çiplerini kullanmaya başlaması yıllar alacak.

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