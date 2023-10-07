Flört Uygulaması Kullanıyorsanız Dikkat: Karşınızdaki Yapay Zeka Olabilir!

ChatGPT'nin flört uygulamaları kullanıcılarını etkileyebilecek karanlık bir yönü ortaya çıktı.

ChatGPT'nin halka açık önizlemeye girmesinden bu yana neredeyse bir yıl geçti ve o zamandan beri, çalışanların üzerindeki baskıyı azaltmak ve iş yerini daha verimli bir yer hâline getirmek için tasarlanmış yüzlerce üretken yapay zekâ aracının ortaya çıktığını gördük.

Flört Uygulamaları Yapay Zeka ile Dolup Taştı

Yapay zekânın siber saldırılarda kullanıldığına dair raporlar da artıyor ve 'LoveGPT' olarak adlandırılan bu son dolandırıcılık amaçlı yapay zekâ, aşk arayanları tuzağına düşürmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Avast'ın raporuna göre yapay zekâlı yeni sohbet botu, kurbanlarla sohbet edebiliyor ve hatta gerçek görünümlü mesajlar üretebiliyor.

Kimlik ve Banka Bilgileriniz Hedef Alınıyor

Şirket, bu dolandırıcılığın on yılı aşkın bir süredir var olduğunu ancak en son OpenAI entegrasyonunun bunu bir sonraki seviyeye taşıdığını ve bir insanla mı yoksa bir botla mı konuştuğunuzu anlamanın çok daha zor hâle geldiğini belirtti.

Etkilenen uygulamalar arasında Ashley Madison, Badoo, Bumble, Craigslist, DuyenSo, Facebook Dating, likeyou.vn, MeetMe, OkCupid, Plenty of Fish, Tagged, Tinder ve Zoosk yer alıyor.

Şimdilik bu duruma karşı kesin bir çözüm yok ancak bu uygulamaları kullanan biriyseniz karşınızdaki kişiyle sohbet ederken normalde olduğundan daha dikkatli olmanızda fayda var. Öyle ki yapay zekâ tarafından yönetilen bu kişilikler, pek çok kişiyi tuzağına düşürerek kişisel bilgilerini, banka bilgilerini ve kimlik bilgilerini elde edebiliyor.

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