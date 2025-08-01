ChatGPT'ye Özelinizi Anlatmadan Önce İki Defa Düşünün! Herkes Okuyabilir

Birçok kullanıcı ChatGPT’yi artık hayatının bir parçası haline getirmiş durumda. Kimileri iş planlarını yapıyor, kimileri duygusal sorunlarına çözüm arıyor. Hatta psikolojik destek niyetine kullananlar bile var. Yani yapay zeka ile oldukça özel sohbetler yapılıyor.

Ancak kısa süre önce ortaya çıkan bir gelişme, bu sohbetlerin gizliliği konusunda ciddi soru işaretleri yarattı. Öyle ki bazı ChatGPT konuşmalarının Google arama sonuçlarında göründüğü fark edildi. İşte ayrıntılar...

ChatGPT Sohbetleri Google Arama Sonuçlarında Çıktı!

ChatGPT kullanıcıları, yaptıkları sohbetleri başkalarıyla paylaşabiliyor. Bunun için tek yapılması gereken sohbet ekranındaki “Paylaş” butonuna tıklamak. Bu işlemle birlikte o sohbete özel bir bağlantı oluşturuluyor ve bu linke sahip herkes konuşmanın tamamını görüntüleyebiliyor. Ancak yararlı görünen bu özellik, düşündüğünüzden çok daha büyük bir gizlilik riski taşıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Google ve benzeri arama motorları, bu paylaşılan sohbetleri dizinleyebiliyor ve arama sonuçlarına ekleyebiliyor. Tabii kullanıcıların ise bundan haberi olmuyor. Yani kullanıcılar, sohbetlerinin herkese açık bir şekilde internet üzerinde erişilebilir hale geldiğini fark etmeyebiliyor.

Bu da kişisel, hatta hassas bilgilere izinsiz bir şekilde erişilebileceği anlamına geliyor. Web tarayıcısında "XXX site: chatgpt.com/share" şeklinde bir arama yaparak benzer sohbetleri bulabilmek mümkün. "XXX" olan kısma istediğinizi yazabilirsiniz.

İç rahatlatan tek detay ise bu durumun sadece “Paylaş” butonuna tıklanıp bağlantı oluşturulmuş sohbetlerde geçerli olması. Eğer sohbetinizi kimseyle paylaşmadıysanız Google’da da görünmeyecektir. Şu anda arama motorlarında listelenen sohbetler için nasıl bir adım atılacağı ise merak konusu. Bu noktada OpenAI'dan açıklama bekleniyor.

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