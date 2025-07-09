Bu Model Öğretmenler, Ödev Ablaları ve Çevirmenlerin İşini Çaldı

Dünya genelinde açık ara en çok kullanılan yapay zekâ sohbet botu ChatGPT, OpenAI'ın emekleriyle daha çok gelişti. Bugünün yapay zekâsı artık pek çok meslek grubunun yaptığını yaparak geleceğe farklı bakılmasına neden oluyor. OpenAI, son düzenlemesiyle ChatGPT'ye "Study Together" entegrasyonunu ekledi. Bu model, adından da anlaşılacağı üzere "beraber ders çalışma" üzerine. Yani klasik soru-cevap deneyimi değil, gerçekten öğrenme odaklı bir sistem geliştirilmiş. İşi yapay zekâ yapmıyor; bir soru soruluyor, sorunun cevabına ulaşmak için iş birliği yapılıyor.

OpenAI böyle bir modelin ücretli olup olmadığına dair kesin bir açıklama yapmadı. Genelde yeni bir model çıktığında önce Pro ve Plus abonelerine sunulur, ardından kademeli olarak ücretsiz kullanıcılara da belirli sınırlamalar kapsamında açılır.

ChatGPT Study Together Özelliği Nasıl Çalışır?

Gelen bilgiler bu modelin bazı Plus kullanıcılarına sınırlı olarak açıldığını gösteriyor. "Tools" sekmesinde yer alan "Deep Research" başlığının altında artık "Study Together" seçeneği bulunuyor. Halihazırda test aşamasındaki model, kullanıcıyı doğru biçimde, bir öğretmenin yapacağı gibi yönlendirerek çalışıyor. Bir öğretmenin doğru cevabı vermemesi ama cevaba giden yolu göstermesi olarak tanımlanabilir.

Son zamanlarda öğrencilerin tüm ödevlerini ChatGPT'ye yaptırması su götürmez bir gerçek haline gelmişti. Artık bu tarz promptlara daha işlevsel bir formda yaklaşılması sağlanacak. Öğrencilerin düşünme yetisi ChatGPT tarafından ele geçirilmeyecek; aksine daha çok düşünmelerine teşvik eden bir sistem olacak. Ödev yapmak, dil öğrenmek gibi eylemler artık çok daha kolay olacak.

Eğitim Kurumlarına ChatGPT Lisansı Verilebilir

Özelliği sınırlı bir test grubu elden geçiriyor. Henüz resmi duyuru gelmediği için de ücretine dair bir bilgi yok. Ancak öğrencilerin AI aracılığıyla kopya çekmeye ve daha az düşünmeye yatkın hale gelmesinden ötürü bu modelin eğitim kurumlarına lisans sağlayarak resmi kullanıma teşvik etmesi bekleniyor.

Hemen hemen her evde internet var. Yapay zekâ araçlarına erişimi olmayan çok az kişi olduğunu düşünürsek OpenAI ile eğitim kurumları arasında resmi bir anlaşma yapılması mantıklı olurdu.

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