ChatGPT Deli Gibi Su Tüketiyor: Sadece Eğitilirken 700 Bin Litre Su İçtiği Keşfedildi!

OpenAI'nin yapay zekâ sohbet botu ChatGPT'nin her 20 ila 50 arası soru-cevap sırasında 500 ml su tükettiği bildiriliyor.

GPT-3 veri merkezinde aşırı ısınmayı önlemek için 700 bin litre su içeren bir sıvı soğutma sistemi kullanılıyor. Bu yöntemin kullanılma nedeni, özellikle yeni nesil bilgisayar parçalarını soğutabilmek için sıvı soğutmaya geçilmesiyle hemen hemen aynı.

Fanlar ve hatta klimalar gibi geleneksel soğutma yöntemlerinin günümüz teknolojilerini soğutmakta yetersiz olması, yapay zekâ sistemleri için de sıvı soğutmaya ihtiyaç duyulmasına neden oluyor.

Her 20 ila 50 Arası Mesajlaşmada 500 Ml Su Tüketiyor

Colorado Riverside Üniversitesi ve Texas Arlington Üniversitesi'nden araştırmacılar, Microsoft'un GPT-3'ü de dâhil olmak üzere yapay zekâ sohbet botlarının operasyonel işlemlerinde şaşırtıcı miktarda su kullandığını keşfetti.

GPT-3'ün sadece ABD veri merkezlerinde eğitilmesi sırasında 700 bin litre tatlı su tükettiği tahmin ediliyor.

Google'ın yapay zekâ sohbet botu Bard da su tüketen bir sıvı soğutma sistemine dayanıyor. Hem Google hem de Microsoft, veri merkezi soğutma sistemlerinin su tüketimini 2024'ten önce %95 oranında azaltmak için kolları sıvamış durumda.

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