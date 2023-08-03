Meta'nın Yapay Zeka Planları: Abraham Lincoln ile Konuşmayı İster miydiniz?

Facebook'un sahibi Meta, gizlice Abraham Lincoln'ün kişiliğine sahip bir yapay zekâ sohbet botu geliştiriyor.

Bu sohbet botu, teknoloji devi tarafından sosyal medya platformlarında yapay zekâ etkileşimini artırmak için geliştirilen ve her biri insan benzeri bir kişiliğe sahip bir dizi prototipin parçası olacak.

Lincoln'den esinlenen botun yanı sıra Meta, seyahat tavsiyeleri verebilecek bir sohbet botu üzerinde de çalışıyor. Meta çalışanları tarafından "persona" olarak adlandırılan bu sohbet botları, arama işlevini geliştirmeyi ve öneriler sunmayı amaçlıyor.

Meta Yeni Yapay Zeka Kişiliklerini Tüm Platformlara Getirebilir

Bu gelişme, Meta'nın piyasaya sürülmesinin ardından önemli sayıda kullanıcı kaybeden yeni metin tabanlı uygulaması Threads'in elde tutma oranını artırmaya odaklandığı bir dönemde gerçekleşti. 2022'deki zorlu döneme rağmen Meta, reklam gelirlerinde güçlü bir büyüme bildirdi.

Ayrıca Meta, ticari kullanım için Microsoft'un Azure bulut hizmeti aracılığıyla dağıtılan ve Windows işletim sistemi üzerinde çalışan açık kaynaklı yapay zekâ modeli Llama 2'nin yeni bir sürümünü yayınladı.

Meta'nın yapay zekâ sohbet botu özelliğine ilişkin haberler ilk olarak Haziran ayında Instagram'da kullanıcıların soru ve tavsiyeler için 30'a kadar farklı yapay zekâ sohbet botu ile etkileşime girmesine olanak tanıyan yeni bir aracın ekran görüntülerinin paylaşılmasıyla ortaya çıktı.

Meta'nın bu yeni yapay zekâ sohbet botlarını Eylül ayında piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor.