ChatGPT'nin Türklere Küfür Ettiği İddia Edildi: Gerçeklik Payı Nedir?

En popüler ve en çok kullanılan yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin bir Türk kullanıcıya ve Türklere küfür ettiğine yönelik söylentiler dolaşmaya başladı. Sosyal medyayı adeta ikiye bölen bu iddiayı ortaya atan yazar, Ekşi Sözlük'te olayın detaylarını anlattı.

ChatGPT Gerçekten Küfür Etmiş Olabilir mi?

Ekşi Sözlük'te iddiayı ortaya atan mmcevik07 isimli yazar, ChatGPT'nin Türklere ve kendisine küfür ettiğini iddia etti. ChatGPT'nin kodlama yeteneklerini test etmek için sorular sorduğunu ve aniden bu şekilde küfür etmeye başladığını söyledi.

Son zamanlarda yapay zeka sohbet botlarının beklenmeyen cevaplar verdiğine şahitlik ediyor olsak da bu durum diğerlerinden biraz farklı görünüyor. Konuşmanın arşivi de ilk başta paylaşılsa da şu an link açılmıyor.

ChatGPT'nin konuşma sonrasında özür dilediğine dair detaylar da yer alıyor. ChatGPT gibi büyük dil modellerinde halüsinasyonun sıklıkla görüldüğünü biliyoruz. Peki ChatGPT bu şekilde küfür etmiş olabilir mi?

Açıkçası bu durum iddia olarak kalacak gibi görünüyor. Çünkü sohbet botuna yazılan promptlar özellikle kullanıcı tarafından tek tek de silinebiliyor. Sohbet arşivi paylaşılıyor olsa da prompt silinmişse ChatGPT'nin aniden küfür ettiğine inanmamız kolaylaşır.

X'te paylaşılan gönderiye gelen yorumlarda da bir kullanıcı html kodları arasına bu küfür metninin yazılması ve ardından "text nedir?" şeklinde sorulması üzerine de bu cevabın verilebileceğinin altını çizdi.