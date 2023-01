ChatGPT'nin Ücretli Versiyonu Geliyor

Geçtiğimiz yılın en çarpıcı gelişmeleri, yapay zeka alanında yaşanmıştı. Sektörün önde gelen firmalarıından OpenAI, DALL-E 2 gibi mesajları görüntüye dönüştüren bir programın ardından ChatGPT ile dünyayı salladı. Ekip şimdiye kadar ücretsiz olarak sunulan ChatGPT'nin ücretli versiyonunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Bu haftanın başında ChatGPT için profesyonel kullanıma daha fazla uygun, ekstra özellikler içeren bir ücretli versiyonun yakın zamanda satışa çıkacağı ortaya çıktı. Professional ChatGPT isimli paket için bekleme lsitesi açıldı.

Working on a professional version of ChatGPT; will offer higher limits & faster performance. If interested, please join our waitlist here: https://t.co/Eh87OViRie