ChatGPT'nin Ücretli Versiyonu Geliyor

Geçtiğimiz yılın en çarpıcı gelişmeleri, yapay zeka alanında yaşanmıştı. Sektörün önde gelen firmalarıından OpenAI, DALL-E 2 gibi mesajları görüntüye dönüştüren bir programın ardından ChatGPT ile dünyayı salladı. Ekip şimdiye kadar ücretsiz olarak sunulan ChatGPT'nin ücretli versiyonunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Bu haftanın başında ChatGPT için profesyonel kullanıma daha fazla uygun, ekstra özellikler içeren bir ücretli versiyonun yakın zamanda satışa çıkacağı ortaya çıktı. Professional ChatGPT isimli paket için bekleme lsitesi açıldı.

Ücretli ChatGPT Özellikleri Neler?

Working on a professional version of ChatGPT; will offer higher limits & faster performance. If interested, please join our waitlist here: https://t.co/Eh87OViRie — Greg Brockman (@gdb) January 11, 2023

Şu an itibarıyla ChatGPT'nin çoğu özelliği ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak aşırı kullanım durumlarında kullanıcılar, OpenAI'ın sunucularına ulaşamama veya tek IP'de birden fazla cihaz kullanamama gibi sorunlarla karşılaşıyor.

İddiaya göre yeni ücretli versiyonda sınırsız sayıda mesajlaşma imkanı tanınmasının yanında oluşturulabilecek pencere sayısı da sınırsız olacak. Öte yandan sunucu sorunları ve her IP'ye tek cihaz sorunu da Professional ChatGPT adı verilen aylık abonelik sistemiyle çözülecek gibi duruyor.

OpenaAI, aralık ayında 1 milyondan daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başaran ChatGPT ile yakın zamanda kâr elde edebilecekleri bir iş modeline geçerek gelecekte yatırımcısı olması beklenen Microsoft gibi firmalara kendini kanıtlamak istiyor.

İddialara göre Microsoft, ChatGPT'yi Bing arama motoruna ve Office uygulamalarına dahil etmek için cebinden milyarlarca dolar çıkarmaya hazır. Microsoft'un OpenAI'ın 29 milyar dolar değerindeki %49'luk hissesini alması bekleniyor.