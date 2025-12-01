ChatGPT'den Kullanıcılara Kötü Haber: Para Vermiyorsanız Katlanacaksınız

ChatGPT'nin hayatımıza girmesinin üzerinden tam üç yıl geçti. Bu üç yıl içinde yapay zeka gündelik alışkanlıklarımızı da kökten değiştirdi. Öyle ki günümüzde pek çoğumuz ChatGPT ve benzeri sohbet botları olmadan adım atamaz hale geldik. Ancak bu deneyim yakında reklamlarla biraz daha "rahatsız edici" hale gelebilir.

ChatGPT'ye Reklam Geliyor

OpenAI, ChatGPT'nin gelir modellerini çeşitlendirmek adına radikal bir değişikliğe gidiyor. Buan göre reklamlar, yakında GPT'nin ücretsiz sürümünün bir parçası olacak. ChatGPT'nin Android uygulamasının son yayınlanan beta sürümünün kodlarında yer alan bazı satırlar, bir süredir dedikodusu dönen reklamları doğruladı.

Günümüzde ChatGPT'nin 800 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcısı bulunuyor. Söz konusu kullanıcıların büyük bir kısmını ise ücretsiz aboneler oluşturuyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu da şirketin üzerinde ciddi bir mali yük oluşturuyor. OpenAI'ın bu soruna çözümü ise oldukça "yenilikçi".

Şirketin CEO'su Sam Altman, geçmişte reklamları "rahatsız edici" ve "son çare" olarak nitelendirmişti. Görünüşe göre masraflar ve acımasız bilanço gerçekleri başarılı CEO'nun fikrini değiştirdi. OpenAI'ın nerede reklam göstereceği ve bunun hangi kullanıcılarla sınırlı olacağı şimdilik belirsiz. Elbette ki kullanıcıların buna nasıl tepki vereceği de belirsiz.

Söz konusu yapay zeka teknolojileri olduğunda rekabet hiçbir alanda olmadığı kadar fazla. Arkasında milyar dolar değerindeki sermayeler ve hatta ülkeler olan pek çok şirket, rakiplerinin kullanıcılarını çalmak ve en iyi deneyimi sunmak için kıyasıya yarışıyor.

Bu nedenle ChatGPT'deki reklamların kullanıcıları rahatsız etmesi durumunda rakipleri bu durumdan faydalanacaktır. Elbette ki tüm bunları konuşmak için henüz çok erken. Gelişmeler için şirketin resmi açıklamasını beklemekten başka şansımız yok.