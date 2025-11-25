Gözlerine Ne Kadar Güveniyorsun? Bu Görseller Sanat mı Yoksa Yapay Zeka mı?

Yapay zeka o kadar gelişti ki, artık gördüklerimize inanmak her zamankinden daha zor. Bazen dijital bir doku, bazen rastgele bir fırça darbesi, bazen de ışığın kusursuz yansıması... Hepsi o kadar gerçekçi ki hangisinin insan elinden çıktığını, hangisinin bir algoritma tarafından üretildiğini anlamak neredeyse imkansız.

Peki Senin Gözlem Yeteneğin Be Kadar Keskin?

Bu testte karşına 8 farklı soru çıkacak. Her soruda iki görsel göreceksin:

Biri gerçek bir sanatçının elinden çıkmış sanat eseri.

Diğeri komutlarla üretilmiş bir yapay zeka çıktısı.

Amacın oldukça basit ama bir o kadar zorlu. Hangisinin yapay zeka olduğunu bulmak. Gözlem kaslarını zorlamaya ve dikkatinin sınırlarını test etmeye hazırsan başlayalım: