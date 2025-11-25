Gözlerine Ne Kadar Güveniyorsun? Bu Görseller Sanat mı Yoksa Yapay Zeka mı?

Gerçek bir sanat eseri ile yapay zekanın kusursuz çizimlerini ayırt edebilir misin? Bu 8 soruluk testte detayları görenler kazanıyor. Hemen başla!

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır

Yapay zeka o kadar gelişti ki, artık gördüklerimize inanmak her zamankinden daha zor. Bazen dijital bir doku, bazen rastgele bir fırça darbesi, bazen de ışığın kusursuz yansıması... Hepsi o kadar gerçekçi ki hangisinin insan elinden çıktığını, hangisinin bir algoritma tarafından üretildiğini anlamak neredeyse imkansız.

Peki Senin Gözlem Yeteneğin Be Kadar Keskin?

Bu testte karşına 8 farklı soru çıkacak. Her soruda iki görsel göreceksin:

  • Biri gerçek bir sanatçının elinden çıkmış sanat eseri.
  • Diğeri komutlarla üretilmiş bir yapay zeka çıktısı.

Amacın oldukça basit ama bir o kadar zorlu. Hangisinin yapay zeka olduğunu bulmak. Gözlem kaslarını zorlamaya ve dikkatinin sınırlarını test etmeye hazırsan başlayalım:

Yapay Zeka Seni Kandırabilecek mi?

Aşağıdaki Çizimlerden Hangisi Yapay Zekaya Hangisi Bir İnsana Ait

Aşağıdaki çizimlerden hangisi bir insana ait?

Aşağıdaki çizimlerden hangisi bir insana ait?

Bu müthiş manzaralardan hangisi yapay zeka tarafından oluşturuldu?

Bu müthiş manzaralardan hangisi yapay zeka tarafından oluşturuldu?

Göz çizmek en usta sanatçıları bile zorlayabilir. Peki hangi çizim bir insana ait?

Göz çizmek en usta sanatçıları bile zorlayabilir. Peki hangi çizim bir insana ait?

Bu tablolardan hangisi yapay zeka ile oluşturuldu?

Bu tablolardan hangisi yapay zeka ile oluşturuldu?

Aşağıda yer alan manzara tablolarından hangisi gerçek bir sanatçının elinden çıkmıştır?

Aşağıda yer alan manzara tablolarından hangisi gerçek bir sanatçının elinden çıkmıştır?

Aşağıdaki dijital su altı çizimlerinden hangisi insan tarafından çizildi?

Aşağıdaki dijital su altı çizimlerinden hangisi insan tarafından çizildi?

Bu görseldeki amacımız en güzeli değil, yapay zeka tarafından çizileni bulmak.

Bu görseldeki amacımız en güzeli değil, yapay zeka tarafından çizileni bulmak.

Karşımızda iki harika gül çizimi var. Bunlardan hangisini bir insan çizmiştir?

Karşımızda iki harika gül çizimi var. Bunlardan hangisini bir insan çizmiştir?

