Gözlerine Ne Kadar Güveniyorsun? Bu Görseller Sanat mı Yoksa Yapay Zeka mı?
Gerçek bir sanat eseri ile yapay zekanın kusursuz çizimlerini ayırt edebilir misin? Bu 8 soruluk testte detayları görenler kazanıyor. Hemen başla!
Yapay zeka o kadar gelişti ki, artık gördüklerimize inanmak her zamankinden daha zor. Bazen dijital bir doku, bazen rastgele bir fırça darbesi, bazen de ışığın kusursuz yansıması... Hepsi o kadar gerçekçi ki hangisinin insan elinden çıktığını, hangisinin bir algoritma tarafından üretildiğini anlamak neredeyse imkansız.
Peki Senin Gözlem Yeteneğin Be Kadar Keskin?
Bu testte karşına 8 farklı soru çıkacak. Her soruda iki görsel göreceksin:
- Biri gerçek bir sanatçının elinden çıkmış sanat eseri.
- Diğeri komutlarla üretilmiş bir yapay zeka çıktısı.
Amacın oldukça basit ama bir o kadar zorlu. Hangisinin yapay zeka olduğunu bulmak. Gözlem kaslarını zorlamaya ve dikkatinin sınırlarını test etmeye hazırsan başlayalım: