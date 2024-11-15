ChatGPT Windows Uygulaması Ücretsiz Oldu: Artık Herkes Kullanabilir!

2022 Aralık ayından bu yana dünyanın dört bir yanında pek çok kişi tarafından kullanıllan ünlü yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. OpenAI, sevilen yapay zeka aracının yeni Windows uygulamasını herkesin kullanımına sundu.

Sadece ChatGPT Plus Abonelerinin Erişebildiği Windows Uygulaması Herkesin Kullanımına Açıldı

Ünlü yapay zeka geliştiricisi OpenAI, geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü yeni ChatGPT Windows uygulamasında radikal bir değişikliğe gitti. Şirket, geçtiğimiz güne kadar sadece Plus abonelerinin kullanabildiği yeni uygulamasını kısa bir süre önce herkesin erişimine açtı.

Perşembe günü ChatGPT Windows uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlayan OpenAI, son sürüm ile birlikte artık Plus abonelerinin yanı sıra ücret ödemeyen kullanıcıların da yeni Windows uygulamasına erişebileceğini ilan etti.

Yeni sürüm ile birlikte artık herkes, yapay zeka aracının web sürümüyle uğraşmadan direkt olarak windows üzerinden ChatGPT'yi kullanabilecek. Öte yandan daha öncesinde sadece uygulama için ChatGPT Plus abonesi olan kullanıcılarının artık sadece standart üyelik özellikleriyle yetineceğini söyleyebiliriz.

Peki siz OpenAI'ın ChatGPT Windows uygulaması ile ilgili aldığı yeni karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...